Kino, Serien & TV: AT&T verkauft WarnerMedia für 43 Milliarden US-Dollar

Vor nicht mal drei Jahren hat AT&T WarnerMedia für rund 85 Milliarden Dollar gekauft. Jetzt zieht man den Stecker und fusioniert WarnerMedia mit Discovery.

Die Zusammenlegung habe den Grund, da man ein „führendes, eigenständiges globales Unterhaltungsunternehmen“ schaffen möchte, so heißt es zumindest in der Pressemitteilung. Das bedeutet für AT&T, dass sie rund 43 Milliarden Dollar für WarnerMedia erhalten und die Aktionäre ihre Aktien bekommen, die 71 % des Unternehmens repräsentieren. Die Aktionäre von Discovery werden 29 % des neuen Unternehmens besitzen.

In der Pressemitteilung heißt es weiter, dass man fesselnde Inhalte für DTC-Abonnenten (Direct-to-Consumer) über das gesamte Portfolio bringen möchte, einschließlich HBO Max und das kürzlich gestartete Discovery+. Des Weiteren will man in mehr Original-Inhalte für seine Streaming-Dienste investieren.

Die Programmoptionen der globalen linearen Pay-TV- und Broadcast-Kanäle sollen auch verbessert werden, um innovativere Videoerlebnisse und eine größere Auswahl für die Verbraucher anzubieten. Weder WarnerMedia noch Discovery haben sich diesbezüglich bisher dazu geäußert, noch haben sie einen Gesamtplan ihrer Dienste dargelegt.

Derzeit ist ungewiss, was mit der „Spielabteilung“ von WarnerMedia passieren wird:

WB Games is getting broken up somehow due to AT&T's WarnerMedia-Discovery sale/merger. "Some of the gaming arm will stay with AT&T and some will go with the new company," rep tells Axios' @sarafischer. No further info. WB Games lists 11 studios, games for all kinds of IP, devices

— Stephen Totilo (@stephentotilo) May 17, 2021