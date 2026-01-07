Kino, Serien & TV: Avengers: Doomsday sprengt alle Grenzen – epische Laufzeit bestätigt

Avengers: Doomsday‑Film wird laut den neuesten Berichten länger als alles zuvor im MCU.

Avengers: Doomsday kehrt mit einer außergewöhnlichen Laufzeit zurück und setzt einen neuen Maßstab für das kommende Kinojahr.

Der Film startet am 18. Dezember 2026 exklusiv in den Kinos und bringt mit seinen 3 Stunden und 45 Minuten inklusive Abspann eine der längsten Laufzeiten des gesamten Franchise mit sich.

Die Produktion von Avengers: Doomsday positioniert sich damit als eines der umfangreichsten Projekte der Reihe. Die bestätigte Dauer unterstreicht den Umfang des Films, der als zentraler Blockbuster für das Jahr 2026 vorgesehen ist. Die Veröffentlichung erfolgt ausschließlich im Kino, bevor weitere Formate folgen.

Mit dieser Laufzeit rückt Avengers: Doomsday in eine eigene Kategorie innerhalb des MCU und markiert einen der ambitioniertesten Einträge der Reihe. Die Information stammt von NexusPointsNews und bestätigt die finalen Angaben zur Filmlänge.