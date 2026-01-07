Kino, Serien & TV: Avengers: Doomsday sprengt alle Grenzen – epische Laufzeit bestätigt

12 Autor: , in News / Kino, Serien & TV
Übersicht
Image: Avengers: Doomsday - Marvel Entertainment

Avengers: Doomsday‑Film wird laut den neuesten Berichten länger als alles zuvor im MCU.

Avengers: Doomsday kehrt mit einer außergewöhnlichen Laufzeit zurück und setzt einen neuen Maßstab für das kommende Kinojahr.

Der Film startet am 18. Dezember 2026 exklusiv in den Kinos und bringt mit seinen 3 Stunden und 45 Minuten inklusive Abspann eine der längsten Laufzeiten des gesamten Franchise mit sich.

Die Produktion von Avengers: Doomsday positioniert sich damit als eines der umfangreichsten Projekte der Reihe. Die bestätigte Dauer unterstreicht den Umfang des Films, der als zentraler Blockbuster für das Jahr 2026 vorgesehen ist. Die Veröffentlichung erfolgt ausschließlich im Kino, bevor weitere Formate folgen.

Mit dieser Laufzeit rückt Avengers: Doomsday in eine eigene Kategorie innerhalb des MCU und markiert einen der ambitioniertesten Einträge der Reihe. Die Information stammt von NexusPointsNews und bestätigt die finalen Angaben zur Filmlänge.

Quelle
= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu Kino, Serien & TV

12 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  1. Katanameister 289040 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 07.01.2026 - 17:35 Uhr

    Irgendwie juckt mich die Reihe nicht mehr, vielleicht gucke ich den Film mal, wenn er im Stream kommt.

    0

Hinterlasse eine Antwort