Kino, Serien & TV: Baldur’s Gate 3 wird zur HBO-Serie

Craig Mazin, der kreative Kopf hinter HBOs gefeierter The Last of Us-Serie, widmet sich als Nächstes einem der größten Rollenspiel‑Hits der letzten Jahre: Baldur’s Gate 3. HBO entwickelt eine neue Dramaserie im Dungeons‑&‑Dragons‑Universum, und Mazin übernimmt die kreative Rolle, das Drehbuch, und fungiert als Showrunner und Executive Producer.
Im Gegensatz zu The Last of Us, das die Spiele nacherzählte, wird Baldur’s Gate eine direkte Fortsetzung von Baldur’s Gate 3. Die Handlung setzt unmittelbar nach den Ereignissen des Spiels an und zeigt, wie neue und bekannte Figuren mit den Konsequenzen der BG3‑Story umgehen.
Mazin hat freie Hand, da aktuell kein neues Baldur’s‑Gate‑Spiel in Entwicklung ist – die Serie soll langfristig angelegt sein und verschiedene Geschichten innerhalb der Welt erzählen.
Mazin ist selbst Hardcore‑Fan: Er hat BG3 auf Honor Mode durchgespielt, über 1000 Stunden investiert und spielt seit 15 Jahren wöchentlich D&D als Dungeon Master. Seine Begeisterung für das Material war ausschlaggebend für die Entscheidung, die Serie zu übernehmen, wie Deadline berichtet. Er spricht von einem „Traum“, die Geschichte fortzuführen, die Larian und Wizards of the Coast erschaffen haben.
Die Serie wird neue Protagonisten einführen, die – ganz im D&D‑Stil – als eher unerfahrene Abenteurer starten und im Laufe der Handlung wachsen. Gleichzeitig werden sie auf mächtige Figuren aus BG3 treffen: Helden, Schurken und sogar buchstäbliche Teufel, die nun auf einem ganz anderen Machtlevel agieren und die neuen Charaktere unterstützen oder behindern können.
Mazin plant außerdem, Mitglieder des BG3‑Voice Casts zu kontaktieren, um sie – wenn möglich – in die Serie einzubinden. Die Adaption soll sich stark auf die Ereignisse und Figuren von Baldur’s Gate 3 stützen, während die ersten beiden Spiele nur lose als D&D‑Lore‑Fundament dienen.
Tolle Neuigkeiten! The Last of Us ist wahrscheinlich die beste Videospielverfilmung überhaupt!
Ne also da ist Fallout aber um Welten besser😅
Allein die Schauspielerin bei TloU ist eine Katastrophe 😅
Beides ist gut, aber garantiert ist Fallout nicht um Welten besser. Dramaturgisch wischt Staffel 1 der Last of Us Serie mit Fallout den Boden. Ich mag beides sehr. Aber dein Comment liegt natürlich an dem Ort, an dem der Kommentar verfasst wurde.
Da du dich explizit an Bella Ramsey aufhängst, zeigt, wessen Geist Kind dein Beitrag ist.
Das ist dine Meinung. Kritiker und Fans sehen das anders:
Last of us Imdb 85 > 83 von Fallout
Last of us meta 83 > 73 von Fallout
Fallout gehört zu den besseren Adaptionen, aber Last of Us ist besser.
Sehe ich genauso.
Was interessiert mich was andere gut finden wenn mich nicht interessiert?
Wird entweder großartig, Müll oder Durchschnitt 😁
Da wird mit einem D20-Würfel das Glück herausgefordert werden müssen^^
Darfst aber zweimal würfeln. 🙂
Klassischer VORTEIL.
Ich frage mich, wie nah meine persönliche BG3 Geschichte an die Geschichte der HBO Serie rankommt. Wird echt schwierig, da jeden glücklich zu machen, aber das gehört zum Reiz dazu.
Schön, dass sie das ankündigen, nachdem ich vor weniger als 1 Woche mit BG3 durch bin <3
Ja ich bin auch ganz heiß auf die Serie. Bin gespannt wie sie es umsetzen.
Wird echt schwer, mit den vielen Entscheidungen, die jeder von uns unterschiedlich getroffen hat. Vermutlich, könnte ich mir vorstellen, werden einfach nur die ungefähren Eckpunkte ähnlich sein, also die Orte, die NPCs und groben Ereignisse. Die Geschichte wird dann bestimmt eine eigene sein, als ob man einen neuen Spieldurchgang startet.
Eine coole Idee und selten so gut passend, wie hier, wäre das „Bandersnatch“-Konzept – wir entscheiden am Ende jeder Episode individuell selbst, wie es weitergeht. Wäre natürlich unfassbar aufwändig zu produzieren… aber eben auch sehr geil 😀
Wie immer bin ich skeptisch bei den meisten Verfilmungen bzw. Serien heutzutage, wobei ich die Idee eigentlich sehr gut finde.
Bin nicht der Serien Mensch habe nix davon je gesehen 😅🫣
Na ob das was wird da bin ich gespannt.