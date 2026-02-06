Kino, Serien & TV: Baldur’s Gate 3 wird zur HBO-Serie

The Last of Us‑Macher übernimmt Baldur’s Gate mit neuen Helden, alten Gefährten und einer direkte Fortsetzung der Story aus dem Rollenspiel.

Craig Mazin, der kreative Kopf hinter HBOs gefeierter The Last of Us-Serie, widmet sich als Nächstes einem der größten Rollenspiel‑Hits der letzten Jahre: Baldur’s Gate 3. HBO entwickelt eine neue Dramaserie im Dungeons‑&‑Dragons‑Universum, und Mazin übernimmt die kreative Rolle, das Drehbuch, und fungiert als Showrunner und Executive Producer.

Im Gegensatz zu The Last of Us, das die Spiele nacherzählte, wird Baldur’s Gate eine direkte Fortsetzung von Baldur’s Gate 3. Die Handlung setzt unmittelbar nach den Ereignissen des Spiels an und zeigt, wie neue und bekannte Figuren mit den Konsequenzen der BG3‑Story umgehen.

Mazin hat freie Hand, da aktuell kein neues Baldur’s‑Gate‑Spiel in Entwicklung ist – die Serie soll langfristig angelegt sein und verschiedene Geschichten innerhalb der Welt erzählen.

Mazin ist selbst Hardcore‑Fan: Er hat BG3 auf Honor Mode durchgespielt, über 1000 Stunden investiert und spielt seit 15 Jahren wöchentlich D&D als Dungeon Master. Seine Begeisterung für das Material war ausschlaggebend für die Entscheidung, die Serie zu übernehmen, wie Deadline berichtet. Er spricht von einem „Traum“, die Geschichte fortzuführen, die Larian und Wizards of the Coast erschaffen haben.

Die Serie wird neue Protagonisten einführen, die – ganz im D&D‑Stil – als eher unerfahrene Abenteurer starten und im Laufe der Handlung wachsen. Gleichzeitig werden sie auf mächtige Figuren aus BG3 treffen: Helden, Schurken und sogar buchstäbliche Teufel, die nun auf einem ganz anderen Machtlevel agieren und die neuen Charaktere unterstützen oder behindern können.

Mazin plant außerdem, Mitglieder des BG3‑Voice Casts zu kontaktieren, um sie – wenn möglich – in die Serie einzubinden. Die Adaption soll sich stark auf die Ereignisse und Figuren von Baldur’s Gate 3 stützen, während die ersten beiden Spiele nur lose als D&D‑Lore‑Fundament dienen.