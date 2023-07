Kino, Serien & TV: Barbie auf dem Weg zum erfolgreichsten Film 2023

Alleine am ersten Tag spülte Barbie umgerechnet 140 Millionen Euro in die Kasse der Kinos in den USA, und ist damit auf einem guten Weg.

Für viele ist der Barbie Film zuerst nicht wirklich real gewesen, zu abstrus war der Gedanke, um die erfolgreichste Puppe der Welt einen Film zu schauen. Doch Barbie schickt sich an, einer der erfolgreichsten Filme 2023 zu werden, wenn nicht sogar der erfolgreichste.

Bereits am ersten Tag erzielte die Ikone in Pink in den USA einen Umsatz von 140 Millionen Euro. Damit gilt der Film schon einmal als erfolgreichster Film, der von einer Regisseurin gedreht wurde. Greta Gerwigs Verkaufsschlager klettert seit dem die Hitleiter ungebremst nach oben. Ihr Film ist läuft so gut an den Kinokassen, dass er den neuen Film der Super Mario Bros. aushebeln konnte, welcher 133 Millionen Dollar einspielte im gleichen Zeitraum.

Selbst Christopher Nolan muss sich mit Oppenheimer verneigen. Der Film startete zeitgleich mit Barbie in den Kinos, schaffte es allerdings nur auf 73 Millionen Euro. Barbie steht somit derzeitig auf Rang 11 der erfolgreichsten Filme des Jahres. Der Weg an die Spitze ist allerdings nicht weit. Dort hütet derzeit noch Nintendos neuester Mario und Luigi-Streifen den Platz mit 1,185 Milliarden Euro, während der dritte Teil der Guardians of the Galaxy den zweiten, mit 793 Millionen Euro den zweiten Platz bewacht. Beide Filme sind mittlerweile ausgelaufen, Barbie hingegen erst bei Tag 3 zu dem berechneten Zeitpunkt.

Schaut euch dazu auch eine 3D-Werbung zum Film vor dem Burj Khalifa in Dubai an:

Barbie’s opening weekend was $337M. That’s nearly 2x Oppenheimer’s $174M. Warner Brother's insane ”Operation Barbie Summer” is a big part of that success. These are 50 of the team's most amazing marketing stunts: 1. 3D ad in front of Burj Khalifapic.twitter.com/MJAUVSGSa5 — Aakash Gupta 🚀 Product Growth Guy (@aakashg0) July 25, 2023