Kino, Serien & TV: Bild zu Sonic the Hedgehog 2 zeigt Tails und Knuckles

Ein neues Bild von den Dreharbeiten zu Sonic the Hedgehog 2 zeigt Figuren von Sonic, Tails und Knuckles.

Vor zwei Monaten wurde mit Sonic The Hedgehog 2 die nächste Film-Auskopplung des beliebten blauen Igels offiziell angekündigt. Wie es scheint, werden neben Sonic auch Tails und Knuckles vertreten sein.

Während von Ersterem bereits bekannt war, dass er Teil des nächsten Sonic-Films sein würde, war ein Mitwirken von Sonics rotem Rivalen bisher noch unbekannt. Beide Charaktere sind auf einem neuen Fan-Bild als Requisiten am Set des Films zu sehen. Andere Quellen legen nahe, dass auch Jim Carrey einmal mehr als Dr. Ivo „Eggman“ Robotnik auftreten wird.

BROO!! THEY LOOK SO GOOOOD!!!! pic.twitter.com/2BOU6XszP3 — Sain Blur (@blur_sain) April 20, 2021

Im Laufe der Dreharbeiten dienen die stationären Requisiten/Figuren als Orientierung für die Darsteller. Später werden sie für den Film durch CGI-Charaktere ersetzt.

Sonic the Hedgehog 2 wird voraussichtlich am 8. April 2022 in den Kinos anlaufen.