Kino, Serien & TV: BioShock-Film basiert auf erstem Spiel

Es liegen schon mehr als drei Jahre zurück, seit ein Live-Actionfilm zur BioShock-Franchise angekündigt wurde.
Die Regie wird Hunger Games Regisseur Francis Lawrence übernehmen. Da dieser mit dem Spin-off „Sunrise of the Reaping“ der Hungerspiele noch bis November 2026 ausgelastet sein dürfte, wird es also noch weitere Jahre dauern, bis der Film beim Streamer Netflix zu sehen sein wird.
Ein wichtiges Detail zum BioShock-Film wurde aber jetzt von Lawrence selbst ausgeplaudert.
Der Film wird auf dem ersten BioShock-Spiel basieren.
Die Seite The Direct fragte nach der Geschichte und dem Ansatz des Films. Darauf erwiderte Lawrence: „… Netflix möchte, dass wir alles geheim halten. Aber es wird definitiv auf dem ersten „BioShock”-Spiel basieren…”
Was haltet ihr von der Entscheidung, den Film auf dem ersten Spiel basieren zu lassen?
11 Kommentare AddedMitdiskutieren
Sehr gut.
Mit ordentlich Budget kann das richtig geil werden.
Japp. Gute Basis für einen Film.
Kann ich wenig dazu sagen, hab Bioshock noch nie richtig gespielt 😅.
Dann wird’s Zeit!
Die drei Spiele + DLC erzählen eine so coole Geschichte.
Kann ich mir zwar Visuell noch nicht so richtig vorstellen als Film😅aber das könnte richtig gut werden😎✌️.
Mal abwarten, ist ja Netflix involviert, hoffentlich vergeigen sie es nicht.
Vergeigen könnten sie es eigentlich nur durch Race Swapping von bekannten Charas für DEI.
Rapture selbst war ja sonst recht divers und freizügig.
Ist auch ne gute Story 👍
Gute Entscheidung.
Schauen wir mal, sollte schon so lange einen Bioshock Film geben.. damals fiels ins Wasser weil der Film PG-13 sein sollte, der Verantwortliche aber einen Film für Erwachsene machen wollte. Das war 2009 oder so?
Ein Film ist eh zu wenig für Bioshock.
So dass jeder, der das Spiel gespielt hat den Twist schon kennt?
Aber das Setting als Film wäre schon cool. Hoffentlich auch mit ein bisschen Budget.