Kino, Serien & TV: BioShock-Film basiert auf erstem Spiel

Der Netflix BioShock-Film wird auf dem ersten Spiel basieren, wie sein Regisseur verraten hat.

Es liegen schon mehr als drei Jahre zurück, seit ein Live-Actionfilm zur BioShock-Franchise angekündigt wurde.

Die Regie wird Hunger Games Regisseur Francis Lawrence übernehmen. Da dieser mit dem Spin-off „Sunrise of the Reaping“ der Hungerspiele noch bis November 2026 ausgelastet sein dürfte, wird es also noch weitere Jahre dauern, bis der Film beim Streamer Netflix zu sehen sein wird.

Ein wichtiges Detail zum BioShock-Film wurde aber jetzt von Lawrence selbst ausgeplaudert.

Der Film wird auf dem ersten BioShock-Spiel basieren.

Die Seite The Direct fragte nach der Geschichte und dem Ansatz des Films. Darauf erwiderte Lawrence: „… Netflix möchte, dass wir alles geheim halten. Aber es wird definitiv auf dem ersten „BioShock”-Spiel basieren…”

Was haltet ihr von der Entscheidung, den Film auf dem ersten Spiel basieren zu lassen?