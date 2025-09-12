Kino, Serien & TV: BioShock-Film basiert auf erstem Spiel

Der Netflix BioShock-Film wird auf dem ersten Spiel basieren, wie sein Regisseur verraten hat.

Es liegen schon mehr als drei Jahre zurück, seit ein Live-Actionfilm zur BioShock-Franchise angekündigt wurde.

Die Regie wird Hunger Games Regisseur Francis Lawrence übernehmen. Da dieser mit dem Spin-off „Sunrise of the Reaping“ der Hungerspiele noch bis November 2026 ausgelastet sein dürfte, wird es also noch weitere Jahre dauern, bis der Film beim Streamer Netflix zu sehen sein wird.

Ein wichtiges Detail zum BioShock-Film wurde aber jetzt von Lawrence selbst ausgeplaudert.

Der Film wird auf dem ersten BioShock-Spiel basieren.

Die Seite The Direct fragte nach der Geschichte und dem Ansatz des Films. Darauf erwiderte Lawrence: „… Netflix möchte, dass wir alles geheim halten. Aber es wird definitiv auf dem ersten „BioShock”-Spiel basieren…”

Was haltet ihr von der Entscheidung, den Film auf dem ersten Spiel basieren zu lassen?

  2. Lord Hektor 310030 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 12.09.2025 - 13:09 Uhr

    Kann ich wenig dazu sagen, hab Bioshock noch nie richtig gespielt 😅.

    0
  3. RS85 83580 XP Untouchable Star 2 | 12.09.2025 - 13:15 Uhr

    Kann ich mir zwar Visuell noch nicht so richtig vorstellen als Film😅aber das könnte richtig gut werden😎✌️.

    0
    • Homunculus 268220 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 12.09.2025 - 14:04 Uhr
      Antwort auf Katanameister

      Vergeigen könnten sie es eigentlich nur durch Race Swapping von bekannten Charas für DEI.

      Rapture selbst war ja sonst recht divers und freizügig.

      0
  7. Homunculus 268220 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 12.09.2025 - 14:09 Uhr

    Schauen wir mal, sollte schon so lange einen Bioshock Film geben.. damals fiels ins Wasser weil der Film PG-13 sein sollte, der Verantwortliche aber einen Film für Erwachsene machen wollte. Das war 2009 oder so?

    Ein Film ist eh zu wenig für Bioshock.

    0
  8. danbu 58030 XP Nachwuchsadmin 8+ | 12.09.2025 - 14:31 Uhr

    So dass jeder, der das Spiel gespielt hat den Twist schon kennt?
    Aber das Setting als Film wäre schon cool. Hoffentlich auch mit ein bisschen Budget.

    0

Hinterlasse eine Antwort