Kino, Serien & TV: BioShock-Film peilt 2027 Drehstart an

Der BioShock-Film von Netflix nimmt wieder Fahrt auf. Nach Jahren voller Verzögerungen – von Streiks über interne Netflix‑Umbrüche bis hin zu Terminproblemen von Regisseur Francis‑Lawrence – steht nun ein neuer Zeitplan: Produktionsstart 2027.
Lawrence, der aktuell noch an seinem nächsten Hunger‑Games Film arbeitet, bestätigt, dass die Entwicklung gut vorankommt. Er sagt, er habe „ein wirklich gutes Skript“, das die Geschichte des originalen BioShock-Spiels adaptiert.
Netflix und Take‑Two verfolgen eine klare Strategie
Beide Unternehmen wollen den Film zeitlich mit einem neuen BioShock-Spiel abstimmen. Intern heißt es, man sei „sehr darauf bedacht“, dass Film und „potenzielle neue Inkarnationen des Spiels“ gemeinsam erscheinen.
Das Kreativteam
- Francis‑Lawrence (I Am Legend, Hunger Games) bleibt als Regisseur an Bord
- Michael Green (Logan, Blade Runner 2049, Alien Covenant) schreibt das aktuelle Drehbuch
- Die Absicht ist, nächstes Jahr in die Produktion zu gehen, sobald Lawrence frei ist
Warum es so lange gedauert hat
Seit 2022 wurde das Projekt mehrfach ausgebremst durch:
- Hollywood‑Streiks
- Drehbuch‑Überarbeitungen
- Netflix‑Restrukturierungen
- Terminüberschneidungen des Regisseurs
Trotzdem scheint das Team inzwischen stabil aufgestellt zu sein – und mit einem starken Autor, einem erfahrenen Regisseur und dem Wunsch, Film und Spiel gemeinsam zu launchen, könnte BioShock endlich die große Leinwand bekommen, die Fans seit Jahren erwarten.
8 Kommentare AddedMitdiskutieren
Kacke, so ein guter Regisseur. Red Sparrow, I Am Legend, Constantine, und jetzt dreht er für Netflix. Schade. Könnte echt ein guter Film werden.
Blöd nur dass Netflix involviert ist, werde deswegen auch eher niedrige Erwartungen haben.
Das ganze CGI wird nochmal ordentlich an Zeit fressen.
Schätze sie planen das Spiel gegen Weihnachten 28 zu veröffentlichen oder sogar später.
Könnte was werden. Schön, dass das Franchise nicht tot ist.
Da steckt Potential drin!
Schauen wir mal was draus wird 😀
Man kann da sicher einen guten Film draus machen. 🤷♂️
Der erste Teil könnte gut als Serie durchgehen.
Deswegen würde ich dann aber kein Netflix Abo abschließen 😅