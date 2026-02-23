Kino, Serien & TV: BioShock-Film peilt 2027 Drehstart an

Der BioShock-Film von Netflix nimmt wieder Fahrt auf. Nach Jahren voller Verzögerungen – von Streiks über interne Netflix‑Umbrüche bis hin zu Terminproblemen von Regisseur Francis‑Lawrence – steht nun ein neuer Zeitplan: Produktionsstart 2027.

Lawrence, der aktuell noch an seinem nächsten Hunger‑Games Film arbeitet, bestätigt, dass die Entwicklung gut vorankommt. Er sagt, er habe „ein wirklich gutes Skript“, das die Geschichte des originalen BioShock-Spiels adaptiert.

Netflix und Take‑Two verfolgen eine klare Strategie

Beide Unternehmen wollen den Film zeitlich mit einem neuen BioShock-Spiel abstimmen. Intern heißt es, man sei „sehr darauf bedacht“, dass Film und „potenzielle neue Inkarnationen des Spiels“ gemeinsam erscheinen.

Das Kreativteam

Francis‑Lawrence (I Am Legend, Hunger Games) bleibt als Regisseur an Bord

Michael Green (Logan, Blade Runner 2049, Alien Covenant) schreibt das aktuelle Drehbuch

Die Absicht ist, nächstes Jahr in die Produktion zu gehen, sobald Lawrence frei ist

Warum es so lange gedauert hat

Seit 2022 wurde das Projekt mehrfach ausgebremst durch:

Hollywood‑Streiks

Drehbuch‑Überarbeitungen

Netflix‑Restrukturierungen

Terminüberschneidungen des Regisseurs

Trotzdem scheint das Team inzwischen stabil aufgestellt zu sein – und mit einem starken Autor, einem erfahrenen Regisseur und dem Wunsch, Film und Spiel gemeinsam zu launchen, könnte BioShock endlich die große Leinwand bekommen, die Fans seit Jahren erwarten.