Kino, Serien & TV: Blade-Film: Kevin Feige äußert sich zu Verzögerungen

Marvel Studios hat sich erneut zum lang verzögerten „Blade“-Projekt geäußert und bestätigt, dass Mahershala Ali weiterhin fest für die Titelrolle eingeplant ist.
Marvel-Studios-Chef Kevin Feige stellte klar, dass der zweifache Oscar-Preisträger weiterhin an das Projekt gebunden ist. Gleichzeitig räumte er ein, dass die Produktion in den vergangenen Jahren mehrfach ins Stocken geraten sei und verschiedene kreative sowie strukturelle Probleme durchlaufen habe.
Ursprünglich wurde „Blade“ bereits 2019 angekündigt und sollte im November 2023 in die Kinos kommen. Seitdem kam es jedoch zu mehreren Neustarts in der Entwicklung, darunter auch Wechsel im Regiestuhl sowie mehrfach überarbeitete Drehbuchfassungen.
Feige erklärte, dass Marvel in dieser Phase der sogenannten „Überexpansion“ des Studios im Zuge des Disney+-Wachstums versucht habe, deutlich mehr Inhalte gleichzeitig zu entwickeln. Dabei sei erstmals „Quantität über Qualität“ gestellt worden, was sich rückblickend als problematisch herausgestellt habe.
Im Zuge dieser Umstrukturierung sei auch „Blade“ eines der Projekte gewesen, das nicht in die gewünschte kreative Qualität gebracht werden konnte. Laut Feige habe man sich bewusst dagegen entschieden, eine unzureichend ausgearbeitete Version zu produzieren, auch um Mahershala Ali nicht mit einem unausgereiften Projekt zu belasten.
Das Projekt durchlief bislang mehrere kreative Iterationen, darunter auch unterschiedliche Drehbuchfassungen sowie zeitweise eine historische Version der Geschichte. Aktuell soll die Handlung jedoch in der Gegenwart angesiedelt sein.
Parallel dazu gab es mehrere Wechsel auf dem Regiestuhl: Sowohl Bassam Tariq als auch später Yann Demange verließen das Projekt, ohne dass bislang ein neuer Regisseur offiziell bestätigt wurde.
Trotz der langen Verzögerungen betont Marvel, dass „Blade“ weiterhin aktiv in Entwicklung ist und nicht aufgegeben wurde. Mahershala Ali selbst hatte zuletzt öffentlich seine Bereitschaft bekräftigt, sobald das Studio grünes Licht gibt.
23 Kommentare AddedMitdiskutieren
Oh, ich dachte das wurde stillgelegt.
Blade finde ich doof, aber Mahershala Ali finde ich grandios!
Kenn den gar nicht. Weisst du aus dem Stehgreif paar Filme raus von dem ? Blade ist Geschmacksache ich fand es damals genial Ende der 90er
Ob es mich heute noch abholt werden wir sehen mit dem Film und dem Spiel
Zuletzt hatte er mir in „Leave the World behind“ (einer der wenigen Netflix-Filme, die ich wirklich klasse finde) sehr imponiert. Sehr charismatischer Typ mit starker Leinwand-Präsenz.
Check this out 🙂
google .com/search?client=firefox-b-d&hs=WOsp&sa=X&sca_esv=c4e89c2c5914c7f8&biw=1472&bih=705&q=filme+von+mahershala+ali&si=AL3DRZGQFot5mm37NxlhbHHa2kWOnHYCk6yZHkHQ5tJjVce8d4GkjJenKdk_ET-0rxOAHsAliw2hqDr-g-FILGcncgiwRJm3xm2nk2-NRbasRo-cz7_0JgUKyMslJlblEMdEi2m9PdLY&ved=2ahUKEwiW6qaR9bOUAxVBg_0HHV1eH4oQyNoBKAB6BAgaEAA&ictx=1
Danke für den Tipp..gleich mal den Film auf die Liste. Sieht interessant aus
Gibt so ein paar Schauspieler, wenn die auf der Leinwand sind, reißen die fast automatisch jede Szene an sich und man kann kaum wegsehen, so sehr ziehen sie dich in ihren Bann. Denzel Washington, Idris Elba oder Michael B. Jordan sind solche Typen und ich finde, dass Mahershala Ali auch mit dazu gehört 🙂
Problem is das er auch immer mit Wesley Snipes verglichen wird und da hat er es echt schwer.
Zurecht, Snipes wird immer der beste Blade sein, sehe Mahershala Ali als Fehlbesetzung an.
Immerhin wird Blade nicht zur weißen Frau
Sorum funktioniert es nicht 😄
… Allerdings gibt es Versionen in denen Blade nicht so dunkel ist (ältere Spidey-Serien zum Beispiel).
Ja, immerhin etwas 🤪👍.
Hoffentlich zeitgleich mir Marvels Blade Game
Gegen die Snipes Filme wird es der neue extrem schwer haben.
So grandios blutig und Cool , wird Marvel das nicht mehr inszenieren.
Dafür muss Blade einfach zu Mainstream gemacht werden weil ja die größere Masse erreicht werden soll.
Echt traurig, sehe schon einen Flop auf uns zukommen…
Ich hab mir vor Jahren mal die komplette Blade Trilogie auf Blu Ray nochmal geholt .
Uncut muss einfach sein , besonders bei 1 und 2 👍
Die ersten beiden waren die besten, gucke ich immer wieder, Teil 3 war ok.
Gegen Teil 3 wird es schwer schlechter zu sein 😛
Ich hätte es besser gefunden, wenn man Wesley Snipes nochmal gebracht hätte, habe echt kein gutes Gefühl mit dem neuen Film.
So wie es aktuell aussieht bezweifle ich stark das der Film noch zustande kommen wird.
Da wird einfach Zuviel rum gemauschelt bei Marvel .
Streng genommen, waren die Blade-Filme sogar ziemliche Gurken.
Aber sie sind halt Kult und Snipes hat die Figur mMn gut umgesetzt.
In Deadpool & Wolverine war es n cooler Fan-Service aber Snipes ist über 60 Jahre alt. Es reicht langsam.
Man kann nicht an alles und jeden von früher festhalten.
Die BLADE-Filme waren mMn. mega. 🙂 Vor allem Teil 1 schaue ich noch immer regelmäßig.
Sie waren insgesamt runde Erlebnisse, das ist alles was zählt und in einer Zeit, in der Filme noch super waren.
Ob das am Ende nicht ein Flop werden wird nach so vielen Verschiebungen 🤔.