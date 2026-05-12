Kino, Serien & TV: Blade-Film: Kevin Feige äußert sich zu Verzögerungen

Marvel hält an Blade fest und bestätigt Mahershala Ali weiterhin als Hauptdarsteller.

Marvel Studios hat sich erneut zum lang verzögerten „Blade“-Projekt geäußert und bestätigt, dass Mahershala Ali weiterhin fest für die Titelrolle eingeplant ist.

Marvel-Studios-Chef Kevin Feige stellte klar, dass der zweifache Oscar-Preisträger weiterhin an das Projekt gebunden ist. Gleichzeitig räumte er ein, dass die Produktion in den vergangenen Jahren mehrfach ins Stocken geraten sei und verschiedene kreative sowie strukturelle Probleme durchlaufen habe.

Ursprünglich wurde „Blade“ bereits 2019 angekündigt und sollte im November 2023 in die Kinos kommen. Seitdem kam es jedoch zu mehreren Neustarts in der Entwicklung, darunter auch Wechsel im Regiestuhl sowie mehrfach überarbeitete Drehbuchfassungen.

Feige erklärte, dass Marvel in dieser Phase der sogenannten „Überexpansion“ des Studios im Zuge des Disney+-Wachstums versucht habe, deutlich mehr Inhalte gleichzeitig zu entwickeln. Dabei sei erstmals „Quantität über Qualität“ gestellt worden, was sich rückblickend als problematisch herausgestellt habe.

Im Zuge dieser Umstrukturierung sei auch „Blade“ eines der Projekte gewesen, das nicht in die gewünschte kreative Qualität gebracht werden konnte. Laut Feige habe man sich bewusst dagegen entschieden, eine unzureichend ausgearbeitete Version zu produzieren, auch um Mahershala Ali nicht mit einem unausgereiften Projekt zu belasten.

Das Projekt durchlief bislang mehrere kreative Iterationen, darunter auch unterschiedliche Drehbuchfassungen sowie zeitweise eine historische Version der Geschichte. Aktuell soll die Handlung jedoch in der Gegenwart angesiedelt sein.

Parallel dazu gab es mehrere Wechsel auf dem Regiestuhl: Sowohl Bassam Tariq als auch später Yann Demange verließen das Projekt, ohne dass bislang ein neuer Regisseur offiziell bestätigt wurde.

Trotz der langen Verzögerungen betont Marvel, dass „Blade“ weiterhin aktiv in Entwicklung ist und nicht aufgegeben wurde. Mahershala Ali selbst hatte zuletzt öffentlich seine Bereitschaft bekräftigt, sobald das Studio grünes Licht gibt.