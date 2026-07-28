Kino, Serien & TV: Blade Runner 2099 – Acht Folgen, eine komplette Geschichte und dann ist Schluss

Blade Runner 2099 wurde von Anfang an als abgeschlossene Limited Series mit acht Episoden konzipiert und erzählt eine vollständige Geschichte.

Nach acht Episoden soll die Geschichte von Blade Runner 2099 abgeschlossen sein. Serienschöpferin und Showrunnerin Silka Luisa hat bestätigt, dass die neue Prime Video-Produktion von Anfang an als Limited Series geplant wurde.

Eine klassische Fortsetzung über mehrere Staffeln war demnach nicht das Ziel. Stattdessen sollte der Sprung des filmisch geprägten Blade-Runner-Universums ins Serienformat eine Geschichte mit einem klaren Anfang, Mittelteil und Ende erzählen.

Luisa erklärte dazu:

„Es war von Anfang an als Limited Series geplant. Der Wechsel vom Film zum Fernsehen ist für etwas, das so filmisch ist wie Blade Runner, ein wirklich großer Schritt. Deshalb war es uns sehr wichtig, eine Geschichte zu erzählen, die gewissermaßen wie ein Film funktioniert – mit einem Anfang, einer Mitte und einem Ende.“

Gemeinsam mit Alcon und den weiteren Produktionspartnern sei deshalb früh entschieden worden, eine vollständige Geschichte innerhalb von acht Episoden zu erzählen. Luisa bezeichnete acht zudem als ihre Glückszahl und erklärte, dass dieser Umfang gut zur geplanten Geschichte passe.

Alle acht Drehbücher waren bereits vor Beginn der Produktion fertiggestellt und der komplette Handlungsbogen stand fest. Während der Dreharbeiten wurden die späteren Episoden allerdings weiterhin überarbeitet und verfeinert.

Die Handlung spielt im Jahr 2099. Zur Besetzung gehören unter anderem Michelle Yeoh als Olwen, Hunter Schafer als Cora, Tom Burke als Rev, Dimitri Abold als Preston, Lewis Gribben als Puck, Maurizio Lombardi als Voss, Daniel Rigby als Skeleton und Isa Briones als Nix.

Blade Runner 2099 startet am 15. November exklusiv bei Prime Video.