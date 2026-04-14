Kino, Serien & TV: Bloodborne Film wird brutales Animationsprojekt

Sony Pictures arbeitet an einer neuen Animationsverfilmung von Bloodborne, die den düsteren Kult rund um das Spiel in ein völlig neues Format überführt. Das Projekt wird als R-Rated Produktion umgesetzt und soll die kompromisslose Brutalität und den Horror des Originals vollständig aufgreifen.

Während der CinemaCon Präsentation bestätigte Sanford Panitch, Präsident der Motion Picture Group bei Sony Pictures Entertainment, dass die Verfilmung „sehr treu“ zum gory Stil des Spiels bleiben wird. Damit rückt eine Adaption in den Fokus, die sich stark an der albtraumhaften Atmosphäre der Vorlage orientiert, in der ein Reisender eine von Monstern überlaufene Gothic Stadt erkundet.

Die Produktion entsteht in enger Zusammenarbeit zwischen Sony Pictures, PlayStation Productions und Lyrical Animation. Auch der bekannte Content Creator Seán McLoughlin, besser bekannt als JackSepticEye, ist als Co Produzent beteiligt und bringt seine langjährige Verbindung zur Welt von Bloodborne in das Projekt ein.

Bloodborne selbst wurde ursprünglich von FromSoftware entwickelt und von Sony Interactive Entertainment veröffentlicht, wodurch die Verbindung zum Filmprojekt innerhalb der Sony Unternehmensstruktur besonders eng ist.

Parallel dazu treibt Sony weitere große Videospieladaptionen voran, darunter Projekte zu Helldivers sowie eine Verfilmung von The Legend of Zelda, die bereits abgeschlossen wurde und ebenfalls große Aufmerksamkeit erhält.

Mit der neuen Animationsverfilmung setzt Sony Pictures den Ausbau seiner Gaming Marken im Filmbereich konsequent fort und bringt eines der bekanntesten und atmosphärisch dichtesten Spiele seiner Zeit zurück in ein neues erzählerisches Format.