Kino, Serien & TV: Blu-ray-Verkäufe legen trotz Streamings wieder zu

Streaming mag unglaublich beliebt sein, dennoch haben die altbewährten Scheiben nicht ausgedient, wie sich in diesem Fall zeigt.

Streaming mag praktisch sein, es zeigte allerdings auch schon seine negativen Seiten. Wird ein Streamingdienst eingestellt, verschwinden die Inhalte häufig auf ewig. Selbst gekaufte Filme, Serien und Games wurden – etwa aufgrund einer veränderten lizenzrechtlichen Situation- gelöscht, obwohl einst dafür wie für den Erwerb einer Scheibe bezahlt wurde.

Daraus scheinen manche inzwischen ihre Konsequenzen zu ziehen. Wie der Boss der Medien-Kette HMV mitteilte, beobachte er, dass wieder vermehrt DVDs und Blu-rays gekauft werden. Laut Phil Halliday erfreue sich der Markt somit bester Gesundheit, da alle Kernbereiche trotz des veränderten Konsumverhaltens wieder ordentlich zulegen.

Besonderes Sammler würden dazu beitragen, dass physische Medien erhalten bleiben. Laut Halliday würden sich vor allem Blu-rays und 4K-Scheiben gut schlagen – und er kann sich auch einen Reim darauf machen, weshalb sich die Kunden wieder vermehrt auf physische Medien stürzen.

So nehme das Angebot an Streamingdiensten zu, viele würden fortwährend ihre Preise anheben und noch dazu seien sich viele nicht darüber im Klaren, wo denn nun welcher Film oder welche Serie genau zum Abruf bereitsteht. Als das Streaming begann, hätten viele darin eine günstige Alternative zu physischen Medien gesehen. Heutzutage würden sie es laut Halliday nicht mehr unbedingt so sehen.

Auch die Zunahme der Releases spiele natürlich rein, ebenso wie die Tatsache, dass sich die Menschen die Filme und Serien kaufen, von denen sie wissen, dass sie sie öfter sehen werden. Er zieht den Vergleich zur Musik, die wieder verstärkt auf physischen Trägern erstanden wird, auch auf einst für tot erklärten Langspielplatten.