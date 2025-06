Kino, Serien & TV: Blumhouse verfilmt Phasmophobia

Kinetic Games, das in Großbritannien ansässige unabhängige Spielestudio, das hinter dem Horror-Hit Phasmophobia steht, freut sich, bekannt geben zu können, dass sich eine Verfilmung von Phasmophobia durch die Horrorfilmschmiede Blumhouse offiziell in Entwicklung befindet.

In Zusammenarbeit mit Kinetic Games wird der Film von Blumhouse produziert, dem Film-, Fernseh- und Spieleunternehmen, das als treibende Kraft im Horrorbereich hinter Hits wie M3GAN, The Black Phone und Five Nights at Freddy’s gilt, sowie von Atomic Monster, der Produktionsfirma von James Wan, die für Annabelle, The Nun und das erfolgreichste Horror-Franchise aller Zeiten, The Conjuring, verantwortlich ist.

„Wir freuen uns sehr, offiziell bekannt geben zu können, dass eine Phasmophobia-Verfilmung in Entwicklung ist – das ist ein großer Moment für das gesamte Kinetic-Team und der Beginn von etwas wirklich Aufregendem“, so Daniel Knight (Dknighter), Director von Kinetic Games und Hauptentwickler von Phasmophobia. „Wir hätten uns nie vorstellen können, welche unglaublichen Höhen dieses Spiel erreichen würde, als es vor fünf Jahren auf den Markt kam, und wir sind unserer großartigen Community so dankbar für den nachhaltigen Einfluss, den Phasmophobia in der Spielewelt und darüber hinaus hat. Die Zusammenarbeit mit Blumhouse und Atomic Monster markiert ein unglaubliches neues Kapitel für das Spiel, und wir können es kaum erwarten, mehr über die weitere Entwicklung des Projekts zu erfahren.“

Seit dem Early-Access-Start im Jahr 2020 hat Phasmophobia weltweit mehr als 23 Millionen Verkäufe erzielt und ist zu einem Genre-definierenden Titel im Bereich der Multiplayer-Horrorspiele geworden.

Die einzigartige Mischung aus immersiver paranormaler Untersuchung und kooperativem Gameplay hat eine leidenschaftliche globale Community hervorgebracht und wurde von der Kritik gelobt, unter anderem mit dem Preis für das beste Debüt-Spiel bei den The 2020 Game Awards.

Kinetic Games hat außerdem kürzlich das kommende Chronicle-Update enthüllt – eine umfassende Überarbeitung des Level-, Belohnungs- und Fortschrittssystems von Phasmophobia, das im Juni erscheinen wird.

Das Spiel wird im Laufe des Jahres 2025 noch einige weitere spannende Updates erhalten, darunter eine Überarbeitung des Grafton Farmhauses und eine brandneue Karte, die noch in diesem Jahr erscheinen soll.