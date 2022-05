Kino, Serien & TV: Boderlands-Film hinter verschlossenen Türen gezeigt

Zur kommenden, Film-Adaption zum beliebten Loot-Shooter Boderlands ist außer dem starbesetzten Cast, bestehend aus Hollywood-Stars wie Jamie Lee Curtis, Cate Blanchett oder Jack Black, bisher nicht viel bekannt.

Auf der letztwöchigen CinemaCon gab es nun hinter verschlossenen Türen erstmals einen einminütigen Clip mit ersten bewegten Szenen zum Film zu sehen. Leider wurde das Videomaterial bisher nicht der Öffentlichkeit zugänglich gemacht.

Wie The Hollywood Reporter berichtet, zeigte das Filmmaterial Cate Blanchett in ihrer Rolle als Lillith, wie sie sich mit roter Perücke und Waffe in der Hand ihren Weg durch eine farbenfrohe Stadt bahnt. Kurz darauf taucht der von Kevin Hart verkörperte Söldner Roland auf.

Zum Ende des Teasers ist zu sehen, wie der von Jack Black vertonte Roboter Claptrap unerwartet von einer Kugel aus Liliths Blaster getroffen wird.

Der von Arad Productions produzierte und unter der Regie von Eli Roth entstehende Borderlands-Film soll zu einem noch nicht bekannten Termin in diesem Jahr in den Kinos starten.