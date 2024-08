Kino, Serien & TV: Borderlands-Film-Reaktionen überwiegend negativ

Das Embargo für die „Premierenreaktionen“ des Borderlands-Films ist vorüber und die Eindrücke sind überwiegend negativ. Die meisten sind nach der Premiere kritisch gegenüber dem Film und viele kritisieren den (fehlenden) Humor, die nicht überzeugende CGI-Effekte und die mangelnde Spannung.

Nick van Dinther sagte: „BORDERLANDS ist fast unerträglich. Die Gewalt ist langweilig und einfallslos, die Chemie stimmt nicht und der Verlauf der Geschichte ist langweilig und schmerzhaft offensichtlich. Ich hatte keine Erwartungen und wurde trotzdem irgendwie enttäuscht.“

Movie Scene Canada äußerte sich wie folgt: „Der Film Borderlands ist so vorhersehbar wie kein anderer Film in diesen Tagen und grenzt an Unglaubwürdigkeit. Bei so viel Talent vor und hinter der Kamera ist es für mich erstaunlich, dass dies das fertige Produkt geworden ist.“