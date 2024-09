Kino, Serien & TV: Borderlands-Film verlässt Kinos mit sattem Minus

Trotz der Starbesetzung rund um Cate Blanchett, Ariana Greenblatt, Gina Gershon, Jamie Lee Curtis, Kevin Hart und Jack Black war schon kurz nach dem Start klar, dass es für den Borderlands-Film nicht zum großen Hit reichen würde.

Laut Zahlen von The Numbers lief Borderlands bereits am 5. September das letzte Mal in den Kinos. Bis dahin konnte der Film ein weltweites Einspielergebnis von gerade einmal 32,6 Millionen US-Dollar erzielen. Davon 15,4 Millionen US-Dollar in den USA und 17,2 Millionen US-Dollar an internationalen Kinokassen.

Berücksichtigt man das berichtete Produktionsbudget von 115 Millionen US-Dollar sowie Marketing- und Vertriebskosten in Höhe von 30 Millionen US-Dollar, bleibt für Lionsgate am Ende ein sattes Minus von knapp 113 Millionen US-Dollar.