Kino, Serien & TV: Borderlands kassiert 0% auf Rotten Tomatoes

Am 22. August kommt die Videospiel-Adaption Borderlands hierzulande in die Kinos und ganz gleich wie schrill-schräg und zugleich schmutzig die Trailer auch sein mochten: Die Kritiker sind nicht überzeugt.

Das Portal Rotten Tomatoes gibt hierüber Aufschluss – und das für Borderlands in fataler Weise. Noch bei 25 abgelieferten Reviews wurde Borderlands mit einem Rotten Tomatoes-Status von 0% Fresh versehen. Selbst bei 61 Kritiken liegt der Zuspruch bisweilen nur bei 7 Prozent.

Natürlich kann sich das noch ändern, sobald weitere Kritiken eintrudeln, doch als erster Indikator ist das alles anderes als gut. So schreibt etwa Vicky Jessop vom London Evening Standard, dass Borderlands das Potenzial habe, der schlechteste Film des Jahres zu werden. Laut Empire Magazine versuche Borderlands so sehr Guardians of the Galaxy zu sein – und könne diesem bei weitem nicht das Wasser reichen.

Auch beim Collider (5 von 10 Sternen) und bei ComingSoon.net (3 von 10 Sternen) kam Borderlands alles andere als gut weg. Das haben sich die Macher gewiss anders vorgestellt.