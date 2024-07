Kino, Serien & TV: Brandneuer Trailer zum Borderlands Film

Schaut euch den brandneuen Trailer zur Borderlands Filmadaption von Lionsgate in Zusammenarbeit mit Gearbox Software an.

Lionsgate bringt in Zusammenarbeit mit Gearbox Software das wohlbekannte Action-Rollenspiel Borderlands, am 9. August (22. August in Deutschland) auf die großen Leinwände der Kinos.

Gespielt werden die Protagonisten von der Starbesetzung aus Cate Blanchett, Kevin Hart, Jack Black, Edgar Ramírez, Ariana Greenblatt, Florian Munteanu, Gina Gershon, und Jamie Lee Curtis.

Hier gibt es den neuen Trailer für euch: