Kino, Serien & TV: Brutales Wertungs-Debakel erschüttert neuen Silent‑Hill‑Film

Kritiker zerlegen neuen Silent‑Hill‑Film: Rückkehr wird zum Horror-Flop und zum Schock für die Fans.

Der Start der ersten Kritiken zu Return to Silent Hill sorgt für eine ungewöhnlich düstere Stimmung rund um die Videospielverfilmung. Bereits jetzt steht der Film mit einem Wert von nur 6 Prozent auf Rotten Tomatoes da, basierend auf 17 eingegangenen Reviews. Jede weitere Bewertung könnte den derzeit katastrophalen Stand noch weiter drücken.

In den frühen Einschätzungen der Kritiker wird ein klares Muster sichtbar. Mehrfach fällt die Beschreibung einer massiv enttäuschenden Umsetzung eines bekannten Horror-Klassikers. Die Atmosphäre wird zwar als übernatürlich und düster bezeichnet, doch gleichzeitig fehlt es laut Stimmen an Überraschungen, Spannung oder spürbarer Bedrohung.

Besonders schwer wiegt der Vorwurf, dass die Adaption es nicht schafft, das Ausgangsmaterial weiterzuentwickeln oder frische Ideen einzubringen. Stattdessen entsteht der Eindruck eines Films, der sich zu sehr auf bekannte Motive verlässt und dadurch weder Innovation noch Intensität erzeugt.

Für Fans des Franchise dürfte diese Entwicklung eine ernüchternde Nachricht sein, da Return to Silent Hill im Vorfeld als mögliche Rückkehr zu alter Stärke wahrgenommen wurde.

Die kommenden Tage werden zeigen, ob spätere Kritiken das Gesamtbild verändern können. Doch der aktuelle Stand lässt wenig Raum für Hoffnung auf eine deutliche Trendwende.