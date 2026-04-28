Kino, Serien & TV: Call of Duty Film: Regisseur nannte Shooter früher erbärmlich und schwach

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Peter Berg, Regisseur der Call of Duty Verfilmung, äußerte sich früher kritisch über Shooter-Videospiele.

Der Regisseur der geplanten Call of Duty-Verfilmung, Peter Berg, hatte sich in der Vergangenheit deutlich kritisch über Militär-Shooter geäußert. In einem Interview aus dem Jahr 2013 bezeichnete er Spiele wie Call of Duty unter anderem als „erbärmlich“ und sagte, dass das Spielen solcher Titel „schwach“ sei.

Zudem sprach er davon, dass es sich dabei um reines „Tastatur-Heldengehabe“ handele. Gleichzeitig machte er eine Ausnahme für Soldaten im Auslandseinsatz, die solche Spiele seiner Ansicht nach zur Entspannung nutzen könnten.

Mehr als zehn Jahre später hat sich die Situation grundlegend verändert: Peter Berg ist nun als Regisseur und Co-Autor für die große Kinoadaption von Call of Duty verantwortlich – genau der Reihe, die er früher öffentlich kritisierte.

Berg sagte 2013 gegenüber Esquire: „Das ist erbärmlich. Erbärmlich. Nur Mut hinter der Tastatur. Ich kann das nicht ausstehen. Die einzigen, denen ich bei Call of Duty eine Freikarte aus dem Gefängnis gebe, sind die Soldaten. Die sind da draußen im Einsatz, langweilen sich und wollen sich ein bisschen ablenken? Okay, vielleicht. Kinder? Auf keinen Fall.“

Die Filmadaption basiert auf der bekannten Shooter-Marke von Activision und befindet sich aktuell in Entwicklung. Konkrete Details zur Handlung oder zum Veröffentlichungstermin wurden bisher nicht bekannt gegeben.

Die Besetzung von Berg sorgt dabei vor allem wegen der früheren Aussagen für Diskussionen, da sich seine damalige Haltung deutlich von seiner heutigen Rolle im Projekt unterscheidet.

Quelle
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9 Kommentare Added

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  1. Terendir 169245 XP First Star Onyx | 28.04.2026 - 18:07 Uhr

    Shitstorm incoming. Oder anders: „Fuck around and find out“ 😀

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  2. Haen 5980 XP Beginner Level 3 | 28.04.2026 - 18:12 Uhr

    Heute gelesen es kommt auch ein Battlefield Film. Eine von beiden Franchises wird demnach massiv im Kino floppen. Ist eh beides gleich.

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  3. RappScallion 39460 XP Bobby Car Rennfahrer | 28.04.2026 - 18:14 Uhr

    Zum Glück sind eigene Meinungen noch nicht verboten und eine negative Meinung über Shooter zu haben macht ihn nicht zu einem schlechten Regisseur für die Verfilmung dieser. Hat natürlich eine dicke Portion Ironie inne, die man ihm auch gerne auf’s Brot schmieren sollte. Aber ohne Hass und Morddrohungen, bitte.

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  4. KeksDoseAXB 49115 XP Hooligan Bezwinger | 28.04.2026 - 18:22 Uhr

    Naja, die Spiele sind ja auch schlecht. Hoffentlich macht er wenigstens einen guten Film.

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  5. Katanameister 408380 XP Xboxdynasty Veteran Onyx | 28.04.2026 - 18:47 Uhr

    Dann kann er ja seiner Abneigung mit dem Film noch mehr Ausdruck verleihen 🤪.

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  6. Kitomy 63095 XP Romper Stomper | 28.04.2026 - 18:54 Uhr

    Ah ein Sinneswandel,
    Das kann nicht am Geld liegen, oh wait….

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  8. Mech77 107555 XP Master User | 28.04.2026 - 19:32 Uhr

    Der Kommentar von @Kitomy sagt alles 😀

    Und so einer soll den Film machen… Na das passt ja dann: wird genauso Schrott/Massenware für Konsumzombies wie die letzten CoDs…

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