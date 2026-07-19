Kino, Serien & TV: Call of Duty-Film spielt im Modern Warfare-Universum – Kinostart steht fest

Bei einem Auftritt auf dem Fanatics Fest hat Regisseur Peter Berg neue Details zur kommenden Call of Duty-Verfilmung bekannt gegeben. Demnach wird der Film im Modern Warfare-Universum angesiedelt sein.
Damit orientiert sich die Kinoadaption an einer der erfolgreichsten und bekanntesten Reihen innerhalb des Call of Duty-Franchise. Welche Charaktere oder Ereignisse aus den Spielen aufgegriffen werden, ließ Berg allerdings noch offen.
Ebenfalls bestätigt wurde der Kinostart: Der Call of Duty-Film soll am 30. Juni 2028 in die Kinos kommen.
Director Peter Berg revealed today at @FanaticsFest the @CallOfDutyMovie is set in the Modern Warfare universe.
In theaters June 30, 2028. pic.twitter.com/CpdFX7kI9z
— Call of Duty (@CallofDuty) July 18, 2026
11 Kommentare AddedMitdiskutieren
Bin mal gespannt ob die Soldaten dann auch dropshots machen, um die Ecke sliden, quickscopen mit snipern, slide canceln usw. ansonsten absoluter Bullshit und hat dann nix mit dem Game zu tun!😉
Klingt doch immersiv 😅.
Die Frage ist eher ob fliegende Riesenmacheten vom Himmel kommen, die Gegner Teleportieren und es Zombiedrogen gibt. Die neuen MW hat eine der schlechtesten Spielestories nur noch übertroffen von Black Ops.
Die ganzen Cheater hast noch vergessen.😉😅
Bunnyhopping nicht vergessen 😀
Aber könnte mir vorstellen, dass die da als Gag einführen, abseits der Mission 😛
Wird sicher ein bombastischer Actionfilm werden.
Ich finde, es gibt seit einiger Zeit keine wirklich markanten Actionfilme die im Kopf bleiben. Wünsche mir Filme wie The Rock, Con Air, Stirb Langsam. Mal wieder was, was ikonisch ist.
Mark my Words: Es wird genauso ein Flop wie die Borderlands Verfilmung.🙃
Das wird ein Typischer Berg Actionfilm, wo CoD draufsteht.
Gucke ich mir definitiv an. Ist genau mein Geschmack solche Filme
Naja bisher hat Call of Duty sich an Actionfilmen orientiert und wird halt nun selbst ein Military Action Kracher… wenn er sich nicht zu ernst nimmt sicher ein vergnüglichen Film möglich.
Besetzung bin ich gespannt. Wird sicher einen oder zwei prominentere Namen als Zugpferde nehmen und im Hintergrund einen Altstar. Arnie?