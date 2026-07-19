Kino, Serien & TV: Call of Duty-Film spielt im Modern Warfare-Universum – Kinostart steht fest

Bei einem Auftritt auf dem Fanatics Fest hat Regisseur Peter Berg neue Details zur kommenden Call of Duty-Verfilmung bekannt gegeben. Demnach wird der Film im Modern Warfare-Universum angesiedelt sein.

Damit orientiert sich die Kinoadaption an einer der erfolgreichsten und bekanntesten Reihen innerhalb des Call of Duty-Franchise. Welche Charaktere oder Ereignisse aus den Spielen aufgegriffen werden, ließ Berg allerdings noch offen.

Ebenfalls bestätigt wurde der Kinostart: Der Call of Duty-Film soll am 30. Juni 2028 in die Kinos kommen.

Director Peter Berg revealed today at @FanaticsFest the @CallOfDutyMovie is set in the Modern Warfare universe. In theaters June 30, 2028. pic.twitter.com/CpdFX7kI9z — Call of Duty (@CallofDuty) July 18, 2026