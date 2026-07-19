Kino, Serien & TV: Call of Duty-Film spielt im Modern Warfare-Universum – Kinostart steht fest

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Image: KI-generiert

Modern Warfare kommt ins Kino: Regisseur bestätigt Setting und Starttermin.

Bei einem Auftritt auf dem Fanatics Fest hat Regisseur Peter Berg neue Details zur kommenden Call of Duty-Verfilmung bekannt gegeben. Demnach wird der Film im Modern Warfare-Universum angesiedelt sein.

Damit orientiert sich die Kinoadaption an einer der erfolgreichsten und bekanntesten Reihen innerhalb des Call of Duty-Franchise. Welche Charaktere oder Ereignisse aus den Spielen aufgegriffen werden, ließ Berg allerdings noch offen.

Ebenfalls bestätigt wurde der Kinostart: Der Call of Duty-Film soll am 30. Juni 2028 in die Kinos kommen.

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11 Kommentare Added

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  1. Phonic 303905 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 19.07.2026 - 14:38 Uhr

    Bin mal gespannt ob die Soldaten dann auch dropshots machen, um die Ecke sliden, quickscopen mit snipern, slide canceln usw. ansonsten absoluter Bullshit und hat dann nix mit dem Game zu tun!😉

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    • Eisbaer2405 63775 XP Romper Stomper | 19.07.2026 - 14:48 Uhr
      Antwort auf Phonic

      Die Frage ist eher ob fliegende Riesenmacheten vom Himmel kommen, die Gegner Teleportieren und es Zombiedrogen gibt. Die neuen MW hat eine der schlechtesten Spielestories nur noch übertroffen von Black Ops.

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    • Terendir 182415 XP Battle Rifle Man | 19.07.2026 - 16:45 Uhr
      Antwort auf Phonic

      Bunnyhopping nicht vergessen 😀

      Aber könnte mir vorstellen, dass die da als Gag einführen, abseits der Mission 😛

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    • Terendir 182415 XP Battle Rifle Man | 19.07.2026 - 16:46 Uhr
      Antwort auf Katanameister

      Ich finde, es gibt seit einiger Zeit keine wirklich markanten Actionfilme die im Kopf bleiben. Wünsche mir Filme wie The Rock, Con Air, Stirb Langsam. Mal wieder was, was ikonisch ist.

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  3. Mr Poppell 123620 XP Man-at-Arms Silber | 19.07.2026 - 15:10 Uhr

    Mark my Words: Es wird genauso ein Flop wie die Borderlands Verfilmung.🙃

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  6. OEhnsky81 66875 XP Romper Domper Stomper | 19.07.2026 - 17:08 Uhr

    Naja bisher hat Call of Duty sich an Actionfilmen orientiert und wird halt nun selbst ein Military Action Kracher… wenn er sich nicht zu ernst nimmt sicher ein vergnüglichen Film möglich.

    Besetzung bin ich gespannt. Wird sicher einen oder zwei prominentere Namen als Zugpferde nehmen und im Hintergrund einen Altstar. Arnie?

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