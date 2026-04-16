Kino, Serien & TV: Call of Duty Kinostart am 30. Juni 2028 offiziell angekündigt

Der Call of Duty-Film soll am 30. Juni 2028 in den Kinos starten und wurde nun offiziell mit einem Release-Datum versehen.

Der geplante Film zu Call of Duty hat nun ein offizielles Startdatum erhalten und soll am 30. Juni 2028 in den Kinos erscheinen.

Die Ankündigung bestätigt damit erstmals einen konkreten Veröffentlichungstermin für die geplante Adaption der bekannten Shooter-Reihe.

Weitere Details zur Handlung, Besetzung oder zur Produktion wurden im Rahmen der Bekanntgabe nicht genannt. Auch ist bislang nicht bestätigt, welche Spiele oder Story-Elemente als Grundlage für den Film dienen werden.