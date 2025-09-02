Kino, Serien & TV: Call of Duty kommt auf die große Leinwand

In einer wegweisenden Zusammenarbeit hat Paramount, ein Unternehmen der Skydance Corporation und weltweit führend in Filmproduktion und -verleih, einen Filmdeal mit Activision, dem Schöpfer der rekordverdächtigen Call of Duty-Reihe, unterzeichnet.
Ziel der Partnerschaft ist es, das ikonische Call of Duty-Universum auf die große Leinwand zu bringen und Fans weltweit ein unvergessliches Kinoerlebnis zu bieten.
Als eine der erfolgreichsten Videospiel-Franchises aller Zeiten ist Call of Duty seit 16 Jahren in Folge die meistverkaufte Videospielserie in den USA – mit über 500 Millionen verkauften Exemplaren weltweit und einer Community aus Millionen Spielern.
Die Marke prägt seit über zwei Jahrzehnten die Popkultur.
Im Rahmen dieser zukunftsweisenden Partnerschaft entwickeln Paramount und Activision einen Live-Action-Kinofilm auf Basis von Call of Duty.
Die Produktion verfolgt das Ziel, die intensiven Actionsequenzen, die taktische Tiefe und die emotionale Erzählkraft der Spielreihe in einem authentischen Kino-Blockbuster umzusetzen – mit einer Umsetzung, die den einzigartigen Stil und den erzählerischen Reichtum der Marke wahrt und sowohl Fans als auch neues Publikum begeistert
David Ellison, Chairman und CEO von Paramount (Skydance Corporation), sagt dazu: „Als langjähriger Call of Duty-Fan ist das für mich ein wahr gewordener Traum. Von den ersten Alliierten-Kampagnen im Originaltitel bis hin zu Modern Warfare und Black Ops – ich habe unzählige Stunden mit dieser Reihe verbracht, die ich über alles liebe.“
„Dass Activision und Millionen Fans weltweit uns das Vertrauen schenken, dieses außergewöhnliche Story-Universum auf die große Leinwand zu bringen, ist eine Ehre und Verantwortung, die wir sehr ernst nehmen.“
„Wir gehen dieses Projekt mit derselben kompromisslosen Leidenschaft und Disziplin an, mit der wir auch Top Gun: Maverick realisiert haben – mit dem Anspruch, den hohen Erwartungen der Marke und ihrer Community gerecht zu werden. Ich verspreche: Unser Ziel ist es, ein Kinoerlebnis zu schaffen, das der einzigartigen Geschichte dieser Marke gerecht wird – ein Film, der Call of Duty-Veteranen begeistert und gleichzeitig eine neue Generation mitreißt.“
Rob Kostich, Präsident von Activision, ergänzt: „Call of Duty hat über die Jahre hinweg mit spektakulärer Action und intensiven Geschichten die Vorstellungskraft von Millionen Menschen auf der ganzen Welt erobert – und unsere Leidenschaft, herausragende Call of Duty-Games zu entwickeln, ist ungebrochen.“
„Mit Paramount haben wir einen großartigen Partner gefunden, mit dem wir diese packende Action nun auf die große Leinwand bringen wollen – in einem cineastischen Moment, der Maßstäbe setzen wird. Der Film wird alles würdigen und erweitern, was das Franchise so groß gemacht hat. Wir können es kaum erwarten, loszulegen. Unser gemeinsames Ziel ist klar: Wir wollen ein unvergessliches Blockbuster-Erlebnis schaffen, das unsere Community begeistert – und zugleich neue Fans für das Call of Duty-Universum gewinnt.“
Call of Duty im Kino? Wer ist dabei?
CoD ist ideal als Film, die Kampagnen sind ja schon Filmreif inszeniert, würde ich mir auf jeden Fall mal ansehen.
Das problem was ich sehe, das der Film dann wieder nicht auf die Zielgruppe ausgerichtet wird…
Realfilm CoD mit Beavis und Butthead, anders kann man die Zielgruppe nicht ansprechen 😅
Wäre ich natürlich dabei. Man muss auch mal im Kino mit hirnloser Blockbuster Action abschalten können. Mein Vorschlag als Regisseur: Michael Bay.
Nicht Uwe Boll?!? 🤣
Darauf hat die Welt gewartet.
Genau mein Ding
Weiß nicht, die Kampagnen sind ja schon sehr Filmreif, würde ich jetzt nicht unbedingt nochmal im TV sehen wollen.
Ansonsten gibt es auch so schon genug Kriegsfilme, da benötigt man nicht unbedingt ein CoD. Nehmen wir mal Civil War und The Creator, das sind so Filme, da hätte man auch locker einfach das CoD davor setzen können im Titel, funktioniert haben sie auch ohne den Namen sehr gut.
Schlechter als die Spiele kann es schon mal nicht werden 😁
Könnte ich mir schon auf der großen Leinwand vorstellen.
Eigentlich nur konsequent, die Singleplayer Kampagne ist ja seit je her sehr cineastisch.
Ins Kino würde ich dafür nicht gehen aber angucken würde ich ihn mir auch, denke ich🤔😅