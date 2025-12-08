Kino, Serien & TV: Clip zeigt Ikonische Location Novac

Prime Video hat eine neue Szene aus der kommenden zweiten Staffel von Fallout veröffentlicht, in welcher der ikonische Schauplatz Novac und der Fanliebling „Dinky“ der T-Rex zu sehen sind.

In dem packenden Clip geraten Lucy, Der Ghul und CX404, auch bekannt als Dogmeat, mit gefährlichen Wastelandern aneinander, während sie ihren Weg durch das Mojave-Ödland nach New Vegas fortsetzen.

Bereits zuvor, während des Serienpanels auf der CCXP – Brasiliens großer Popkultur-Convention in São Paulo –, präsentierten die Darsteller Ella Purnell, Aaron Moten, Walton Goggins und Justin Theroux den anwesenden über 3.500 begeisterten Fans einen exklusiven, nur vor Ort gezeigten, verlängerten Ausschnitt der Szene auf der Thunder Stage.

Neben dem Panel wurden Tausende Messebesucher durch eine immersive Showfloor-Aktivierung von Prime Video direkt in die Welt von Fallout versetzt, die Fans mitten ins Geschehen der neuen Staffel und nach New Vegas brachte – inklusive einzigartiger Begegnungen und exklusiver Fotomöglichkeiten.

Die Handlung knüpft an die Ereignisse des epischen Staffel-Finales an und nimmt das Publikum mit auf eine Reise durch das Ödland der Mojave bis in die postapokalyptische Stadt New Vegas. Die mit Spannung erwartete achtteilige Staffel startet am 17. Dezember 2025, danach erscheint jede Woche eine neue Folge – bis zum Staffelfinale am 4. Februar 2026 exklusiv bei Prime Video in mehr als 240 Ländern und Regionen.

In den Hauptrollen sind unter anderem Ella Purnell (Yellowjackets, Sweetpea), Aaron Moten (Emancipation, Father Stu), Walton Goggins (The White Lotus, The Righteous Gemstones), Kyle MacLachlan (Twin Peaks), Moisés Arias (The King of Staten Island) und Frances Turner (The Boys) zu sehen.

Fallout wird von Kilter Films produziert, Executive Producers sind Jonathan Nolan, Lisa Joy und Athena Wickham. Geneva Robertson-Dworet und Graham Wagner sind Executive Producers, Schöpfer und Showrunner.

Todd Howard von Bethesda Game Studios ist ebenfalls Executive Producer, gemeinsam mit James Altman für Bethesda Softworks. Auch Margot Lulick ist als Executive Producerin beteiligt. Die Serie wird von Amazon MGM Studios und Kilter Films in Zusammenarbeit mit Bethesda Game Studios und Bethesda Softworks produziert.