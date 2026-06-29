Kino, Serien & TV: Cyberpunk Edgerunners 2 startet im Herbst 2026 exklusiv auf Netflix

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Neue Crew, neues Chaos: Cyberpunk Edgerunners 2 zeigt erste Charaktere für 2026.

Mit Cyberpunk: Edgerunners 2 kehrt das dystopische Night City-Universum im Herbst 2026 zurück auf Netflix. Die neue Staffel setzt dabei auf eine komplett frische Crew und erzählt eine eigenständige Geschichte im bekannten Setting.

Im Fokus stehen vier neue Figuren, die unterschiedliche Seiten der gnadenlosen Stadt zeigen:

Weak Kingsley war einst als „King“ bekannt und gilt als Veteran unter den Edgerunnern. Heute lebt er im Schatten seiner früheren Erfolge und versucht, in der Unterwelt von Night City zu überleben.

D ist ein Netrunner aus der Snake Nation, der auf Rache aus ist. Er jagt den Mörder, der seinen Clan ausgelöscht hat, und bewegt sich dabei tief durch die digitalen Schatten der Stadt.

Roman Carax ist ein junger Cinephiler, der in einer Welt voller Braindances nach echten Geschichten sucht. Er dokumentiert das Leben anderer Menschen und versucht, die Realität von Night City festzuhalten.

Talia Yang stammt aus den gläsernen Türmen der Konzerne, hat sich jedoch bewusst gegen dieses Leben entschieden. Ihr Weg führt sie in eine Welt aus Chrome, Gewalt und radikaler Selbstbestimmung.

Mit der neuen Staffel setzt Cyberpunk: Edgerunners 2 erneut auf düstere Atmosphäre, charaktergetriebene Storylines und die rohe Energie von Night City – diesmal jedoch mit völlig neuen Perspektiven und Figuren.

Cyberpunk: Edgerunners 2 – Image via Netflix

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4 Kommentare Added

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  1. Robilein 1295640 XP Xboxdynasty Legend Platin | 29.06.2026 - 12:12 Uhr

    Hoffentlich wieder auf Blu-ray. Die erste Staffel finde ich sehr stark umgesetzt. Gerne darf es so weitergehen🙂

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  3. Drakeline6 228715 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 29.06.2026 - 12:40 Uhr

    Teil 1 war ok. Folge 1 super und die letzte super, dazwischen leider eher Mau.
    Vor allem die Schießereien mit den Storm Troopern :/

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