Kino, Serien & TV: Cyberpunk: Edgerunners 2 zeigt neuen offiziellen Teaser für Netflix-Serie

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Neue Legenden, dieselbe Stadt: Cyberpunk Edgerunners 2 zeigt spektakulären neuen Teaser.

Mit Cyberpunk: Edgerunners 2 hat Netflix den zweiten offiziellen Teaser zur kommenden Anime-Serie veröffentlicht. Die neue Staffel erzählt eine eigenständige Geschichte im Universum von Cyberpunk 2077 und startet im Herbst 2026.

Anders als die erste Staffel folgt Cyberpunk: Edgerunners 2 einer komplett neuen Gruppe von Charakteren. Unter dem Motto „New legends. Same Night City.“ führt die Serie erneut in die gefährlichen Straßen der futuristischen Metropole.

Die neue Geschichte umfasst zehn Episoden und ist unabhängig von den Ereignissen der ersten Staffel konzipiert. Dadurch können sowohl Fans des Originals als auch Neueinsteiger die Handlung ohne Vorkenntnisse verfolgen.

Der aktuelle Teaser liefert erste Eindrücke der neuen Figuren und der düsteren Atmosphäre von Night City, hält sich bei konkreten Story-Details jedoch noch weitgehend bedeckt.

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5 Kommentare Added

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  1. Erra 27045 XP Nasenbohrer Level 3 | 29.06.2026 - 19:05 Uhr

    Mal sehen, ob die an den Erfolg der ersten Season anknüpfen können…

    0

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