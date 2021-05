Kino, Serien & TV: Dave Bautista lehnte für Gears-Film Fast & Furious-Rolle ab

Eigenen Aussagen zufolge lehnte Dave Bautista eine Rolle in einem The Fast & The Furious-Film ab, um sich für einen Gears of War-Film starkzumachen.

Der ehemalige Wrestler und aktuelle Hollywood-Schauspieler Dave Bautista hat sich bereits in der Vergangenheit als Gears of War-Fan geoutet und trat sogar als spielbarer Charakter in Gears 5 auf.

Dass er sich vorstellen könnte, in einem Gears-Film die Rolle des Markus Fenix einzunehmen, betonte der beliebte Schauspieler immer wieder. Wie groß sein Interesse an besagter Rolle ist, verdeutlichte Bautista indem er während eines Interviews mit Collider angab, eine Rolle in einem The Fast & The Furious-Film für einen Gears of War-Adaption abgelehnt zu haben:

„Ich hatte die Gelegenheit, ein Treffen bei WB zu bekommen. Sie sprachen mit mir über dies und das und ich sagte: ‚Hey, lass uns über Bane sprechen.‘ Das gleiche ist mir ein weiteres Mal in meiner Karriere passiert. Sie wollten mit mir über Fast and The Furious sprechen und ich sagte: ‚Ich bin nicht interessiert, lass uns über Marcus Fenix sprechen.‘“

Zwar habe Bautista das Gefühl gehabt, dass Universal nicht begeistert von seiner Idee gewesen sei, seinen Vorschlag vorgebracht zu haben bereue er deshalb aber keinesfalls: