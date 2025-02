Kino, Serien & TV: Dave Bautista ruft zu Petition für Rolle in Gears-Film auf

Dave Bautista will unbedingt Marcus Fenix in einem Film zu Gears of War spielen und ruft die Fans zu einer Petition auf.

Es ist kein Geheimnis, dass der Schauspieler Dave Bautista gerne die Rolle von Marcus Fenix aus der Gears of War-Reihe in einem Live-Action-Film übernehmen möchte.

Doch der ehemalige WWE-Superstar konnte einen Deal mit Netflix bisher offenbar nicht eintüten. Der Streaming-Riese kündigte schon 2022 einen Film sowie eine animierte Serie an.

In einem Interview mit ComicBook sprach Bautista kürzli h über seinen neuen Film „In the Lost Lands“, nutzte aber die Gelegenheit zu einem Aufruf an die Fans für eine Petition zu Gears of War.

Bautista forderte: „Hey, startet eine Online-Sache über das verdammte Gears of War. Komm schon Netflix. Kommt schon.“ Darauf hingewiesen, dass die Fans ihn in dieser Rolle sehen möchten, antwortete er: „Alter, es ist nicht so, dass ich sie nicht bedrängen würde. Ihr müsst eine Petition starten. Komm schon Netflix, reiß dich zusammen.“