Kino, Serien & TV: DC Injustice Animationsfilm erscheint im Herbst

Ein neuer Injustice-Animationsfilm erscheint im Herbst und wurde von Injustice: Gods Among Us inspiriert.

Injustice: Gods Among Us von NetherRealm dient als Inspirationsquelle des neuen Injustice-Animationfilms, der von Warner Bros. angekündigt wurde. Ebenso der bekannte Injustice: Gods Among Us: Year One Comit von Tom Tayler.

Die Geschichte spielt auf einer alternativen Erde, auf der der Joker Superman dazu verleitet hat, Lois Lane zu töten, was den Helden auf einen Rachefeldzug schickt. Dieser entfesselte Superman beschließt die Kontrolle über die Erde zu übernehmen, was Batman und seine Verbündeten dazu veranlasst, zu versuchen, ihn zu stoppen.

Der Animationsfilm Injustice wird von Warner Bros. Animation, DC und Warner Bros. Home Entertainment produziert. Der Produzent von Mortal Kombat Legends: Scorpion’s Revenge – Rick Morales – ist für die Produktion des Films verantwortlich, während Matt Peters von Justice League Dark auf dem Regiestuhl seinen Platz einnimmt.

Was die Sprachbesetzung angeht, hat Warner Bros. eine umfangreiche Besetzung zusammengestellt: