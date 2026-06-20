Kino, Serien & TV: Dead by Daylight Film soll laut Bericht für Ende 2027 geplant sein

Wenn der Killer die Leinwand betritt: Dead by Daylight wird zum Film.

Das asymmetrische Horrorspiel Dead by Daylight soll offenbar den Sprung auf die große Leinwand schaffen. Laut einem Bericht befindet sich eine Filmadaption des beliebten Multiplayer-Horrors in Entwicklung.

Die Informationen stammen von dem BAFTA-nominierten Journalisten Brian Crecente, der das Projekt über einen LinkedIn-Beitrag erwähnte. Demnach sei bereits ein Regisseur an Bord, während das Drehbuch vollständig abgeschlossen sei.

Zusätzlich soll Mathieu Côté, der Director von Behaviour Interactive, gegenüber Crecente bestätigt haben, dass aktuell ein Release des Films für Ende 2027 geplant ist.

Inhaltlich gibt es bislang keine Details zu Besetzung oder Handlung. Auch ein erster Trailer wurde noch nicht gezeigt, was angesichts des frühen Produktionsstadiums nicht ungewöhnlich ist. Dennoch deutet der geplante Zeitrahmen darauf hin, dass die Umsetzung bereits weiter fortgeschritten sein könnte.

Die Marke Dead by Daylight hat in den vergangenen Jahren durch zahlreiche Crossover mit bekannten Horror-Ikonen an Popularität gewonnen und zählt zu den langlebigsten Multiplayer-Horror-Titeln der Branche. Eine Filmadaption würde diesen Weg konsequent in ein neues Medium erweitern.

Offiziell bestätigt wurde das Projekt bislang nicht von Behaviour Interactive oder einem Filmstudio. Die Informationen sollten daher weiterhin als Gerücht betrachtet werden.