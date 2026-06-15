Kino, Serien & TV: Death Stranding-Kinofilm folgt nicht der Handlung der Spiele

Die kommende Verfilmung von Death Stranding wird nicht die Handlung der Spiele nacherzählen. Regisseur Michael Sarnoski hat bestätigt, dass der Film eine eigenständige Geschichte innerhalb des Universums erzählen wird.

Statt die Reise von Sam Porter Bridges erneut aufzugreifen, konzentriert sich das Projekt auf neue Schauplätze und Figuren. Sarnoski erklärte, die Handlung spiele in „meiner eigenen Ecke dieser Welt“ und werde einen bislang unbekannten Teil des Death-Stranding-Universums erkunden.

Ganz ohne Verbindungen zu den Spielen soll der Film dennoch nicht auskommen. Laut dem Regisseur könnten einige bekannte Charaktere aus den Vorlagen auftauchen, der Schwerpunkt liege jedoch klar auf neuen Geschichten und Perspektiven.

Bei der Entwicklung arbeitet Sarnoski eng mit Hideo Kojima zusammen. Über den Schöpfer der Reihe sagte er, dieser verfüge über ein außergewöhnliches Verständnis für Filme und das Medium Kino.

Die Aussagen deuten darauf hin, dass die Verfilmung weniger als klassische Adaption, sondern vielmehr als Erweiterung des Death-Stranding-Kosmos angelegt ist. Fans dürfen sich damit auf neue Figuren, neue Orte und bislang unerzählte Geschichten innerhalb der bekannten Welt freuen.