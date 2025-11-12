Kino, Serien & TV: Der Super Mario Galaxy Film Trailer-Premiere ab 15:00 Uhr

Eine eigene Nintendo Direct veranstaltet Nintendo für die Trailer-Premiere zu einem neuen Film.
Gleich um 15:00 Uhr könnt ihr die Weltpremiere des Trailers zum Super Mario Galaxy Film erleben.
Bitte beachtet, dass diese Nintendo Direct keinerlei Inhalte zu Spielen des Herstellers enthalten wird.
Geil geil geil. Bekomme ich richtig Bock auf den Film. Allein schon wegen Peach. Ich liebe sie einfach. Ich habe im ersten Film Tränen gelacht wegen ihr, die ist der Hammer.
Wird mit den Kiddies im Kino geschaut. Am Ende werde ich mehr Spaß haben als die😂😂😂
Geht mir bei solchen Filmen häufig so, da kommen oft Anspielungen vor, die die Kiddies noch gar nicht kapieren 😀
Freu mich auch schon auf den zweiten Film, der erste war schon sehr spaßig 🙂
So ging’s uns mit Pumuckl und das große Missverständnis. Wir waren drei Erwachsene und drei Kinder. Wir Erwachsenen haben mehr gelacht. Ging im ganzen Kinosaal so🤣🤣🤣
Aber klar, ist auch unsere Kindheit. Und der Film ist genial umgesetzt. Genauso wie die Serie früher vom Stil her. Florian Eder ist ein toller Nachfolger von Franz Eder. Und dann wird noch bayerisch gesprochen. Für uns Niederbayern natürlich ein Pluspunkt. Kinosaal war echt fast voll. Bei Predator Badlands waren wir drei gestern alleine. Aber der war auch genial. Liegt wohl an Pumuckl. Der geht in Deutschland durch die Decke.
Super
Den ersten Film fand ich spitze, das wird bei dem genauso sein.
Ja, geil. Wird direkt im Kino mit den Kindern geschaut 🍿 😁
Der wird sicher wie eine Granate einschlagen, die Beliebtheit von Mario scheint ungebrochen.