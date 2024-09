Kino, Serien & TV: Deutscher Trailer zum Minecraft-Film

Die allererste Live-Action-Verfilmung von „Minecraft“, dem meistverkauften Videospiel aller Zeiten, kommt am 3. April 2025 endlich in die deutschen Kinos.

In den Hauptrollen von Ein Minecraft Film sind Jason Momoa als Garrett „The Garbage Man“ Garrison und Jack Black als Steve zu sehen. Ebenfalls zur Besetzung gehören Emma Myers (Wednesday), Oscar-Kandidatin Danielle Brooks (Die Farbe Lila), Sebastian Eugene Hansen (Just Mercy, Lisey’s Story) sowie Jennifer Coolidge.

Einen ersten Einblick bietet der deutsche Trailer zu Ein Minecraft Film auf YouTube unter:

Ein Minecraft Film von Jared Hess. Der Film wird international ab dem 2. April 2025 exklusiv im Kino und in IMAX-Theatern zu sehen sein. In Deutschland startet der Film am 3. April 2025.

Besetzung: Jason Momoa, Jack Black, Emma Myers, Danielle Brooks, Sebastian Eugene Hansen, Jennifer Coolidge u.v.a.

Regie: Jared Hess

Produzent: Roy Lee, Jon Berg, Mary Parent, Cale Boyter, Jason Momoa, Jill Messick, Torfi Frans Olafsson und Vu Bui.

Kinostart: 3. April 2025 – Im Verleih von Warner Bros. Pictures Germany