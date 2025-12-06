Kino, Serien & TV: Deutscher Trailer zum Return to Silent Hill-Kinofilm

Schaut euch hier den deutschen Trailer zu Return to Silent Hill an. Der Film startet am 5. Februar 2026 in den Kinos.

Survival-Horror-Fans, aufgepasst! Der französische Regisseur Christophe Gans bringt die wohl bekannteste, nebelumhüllte Albtraumstadt mit Return to Silent Hill zurück ins Kino.

Inspiriert vom kreativen Geist des japanischen Videospiele-Visionärs Keiichiro Toyama, tauchen die Zuschauer erneut ein in eine sinistere Welt voller höllischer Kreaturen. Kino als immersive Grenzerfahrung! Bereits mit der ersten „Silent Hill“-Verfilmung von 2006 schuf Christophe Gans ein eindrucksvolles Horrorerlebnis.

Nun liefert er mit Return to Silent Hill einmal mehr ein hochspannendes Kino-Highlight!

James Sunderland (Jeremy Irvine) erhält einen geheimnisvollen Brief mit einer erschütternden Nachricht: seine totgeglaubte Frau Mary (Hannah Emily Anderson) ist möglicherweise noch am Leben.

Fassungslos und aufgewühlt folgt er der mysteriösen Botschaft nach Silent Hill. Dort angekommen, findet er sich in einer rätselhaft-düsteren Zwischenwelt wieder, in der nichts so ist, wie es scheint.

Auf seiner verzweifelten Suche nach Antworten wird er mit einem unbekannten Grauen konfrontiert, das auf den Straßen von Silent Hill auf ihn wartet, und mit einer erschreckenden Wahrheit, die ihn an den Rand seines Verstandes bringt. Wird er das Geheimnis um Mary lösen?

Die erste „Silent Hill“-Verfilmung des französischen Regisseurs Christophe Gans („Pakt der Wölfe“) spielte im Jahr 2006 weltweit über 100 Millionen Dollar ein und erreichte ebenso wie die zugrunde liegende Videospielreihe von Konami Kultstatus. Nun widmet sich Gans mit Return to Silent Hill der Verfilmung des Videospiels „Silent Hill 2“ und entführt erneut in abgründige Welten.

Ein Fest für alle Survival-Horror-Fans! Jeremy Irvine („Baghead“) schlüpft in die Rolle des Protagonisten James Sunderland, an seiner Seite spielt Hannah Emily Anderson („Jigsaw“) als Mary und Evie Templeton („Wednesday“), die bereits im Videospiel der Figur der Laura ihre Stimme lieh, übernimmt nun auch in der Verfilmung ihre Rolle.

Filmkomponist Akira Yamaoka untermalt die unheimliche Atmosphäre von Silent Hill erneut mit seiner unverkennbaren, hypnotischen Klangwelt. Produziert wurde RETURN TO SILENT HILL u.a. von Maze Pictures, Philipp Kreuzer und Joe Neurauter.

Hier geht’s zum deutschen Trailer: