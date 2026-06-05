Kino, Serien & TV: Devil May Cry: Netflix bestätigt dritte und finale Staffel

Für die Netflix-Adaption von Devil May Cry steht das Ende bereits fest: Die Animationsserie wird mit einer dritten Staffel abgeschlossen.

Netflix hat die Serie offiziell um eine weitere Staffel verlängert. Gleichzeitig bestätigte Showrunner Adi Shankar, dass Staffel 3 den Abschluss der Geschichte bilden wird.

Nach Angaben von Shankar war das Projekt von Beginn an als zusammenhängende Trilogie geplant. Die Struktur orientiere sich an Dantes „Göttlicher Komödie“, die als zentrales Vorbild für die Erzählung diene.

Der Produzent erklärte, dass die erste Staffel das „Inferno“, die zweite Staffel das „Purgatorio“ und die dritte Staffel das „Paradiso“ repräsentiere. Zusammen würden diese drei Kapitel die sogenannte „Force Edge Saga“ bilden. Bereits bei der Konzeption sei vorgesehen gewesen, eine Filmtrilogie zu erschaffen, die lediglich als Fernsehserie präsentiert werde.

Darüber hinaus kündigte Shankar an, dass die dritte Staffel nicht wie eine gewöhnliche Fortsetzung aufgebaut sein werde. Stattdessen wolle er mit dem Finale etwas grundlegend anderes umsetzen. Weitere Details nannte er jedoch nicht.

In einem weiteren Statement äußerte sich Shankar grundsätzlich zu Videospielverfilmungen. Sein Ziel sei es gewesen zu beweisen, dass Adaptionen von Videospielen nicht zu austauschbaren Produktionen werden müssten, die von Managern ohne Bezug zum Ausgangsmaterial entwickelt werden. Stattdessen habe er eine Serie schaffen wollen, die den Geist der Vorlage respektiert.