Kino, Serien & TV: Devil May Cry: Staffel 2 – Erste Einblicke in das Bruderduell

Im Jahr 2026 kehrt die animierte Serie Devil May Cry mit ihrer zweiten Staffel exklusiv auf Netflix zurück.

Die Handlung setzt direkt nach dem dramatischen Finale der ersten Staffel an, in dem Dante und Mary die Invasion der Erde durch den White Rabbit verhindern.

Dennoch endet die Geschichte mit einem Verrat: Mary sperrt Dante aufgrund seiner Fähigkeiten ein, während William Baines die Hölleninvasion einleitet.

In den letzten Szenen wird enthüllt, dass der geheimnisvolle Dämon mit Helm niemand anderes als Dantes totgeglaubter Zwillingsbruder Vergil ist.

Die zweite Staffel konzentriert sich auf das lang erwartete Aufeinandertreffen der Brüder. Dante, nun gealtert und mit verändertem Aussehen, wird von Lady und ihrer Organisation über Vergils Rückkehr informiert.

Die Konfrontation zwischen den beiden beginnt in einer düsteren, regnerischen Umgebung und verspricht intensive Kämpfe sowie emotionale Tiefe. Die Serie bleibt dabei dem Geist der Videospielreihe treu, auch wenn sie erzählerisch eigene Wege geht.

Für einen visuellen Vorgeschmack auf die kommende Staffel könnt ihr euch die folgenden Teaser ansehen: