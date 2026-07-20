Kino, Serien & TV: Doomsday erhält neuen Trailer und startet am 18. Dezember

Mit einem neuen Trailer rückt Marvel den bevorstehenden Kinostart von Doomsday am 18. Dezember erneut in den Fokus. Das Video liefert frische Eindrücke und stimmt auf den nahenden Start ein.
Doomsday arrives December 18th.
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— Marvel Studios (@MarvelStudios) July 20, 2026
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14 Kommentare AddedMitdiskutieren
Also ich finde den Trailer extrem spannend. Aber ich finde das MCU auch bis auf ein paar wenige Ausfälle extrem unterhaltend. 🙂
Wirklich? Ich fand das KCU nach Endgame überdurchschnittlich bis schlecht. Aber auf Doomsday bin ich gespannt
Ich bin da immer sehr entspannt. Es ist und bleibt Popcorn-Kino das unterhalten soll. Und bis auf Ausnahmen wie The Marvels klappte das bisher sehr gut. Hab als Endgame rauskam, das Angebot im Kino genutzt und davor Infinity War angesehen. Das waren dann knackige 6 Stunden im Kino. 🙂
Für mich ist sogar Infinity War Peak. Endgame enttäusche mich. Die Zeitreise als Lösung fand ich irgendwie lame
Ja das mit der Zeitreise war leider die bequemste Lösung. Wüsste aber auch keine andere Lösung um die Tat von Thanos umzukehren.
Die Regisseure bei Marvel anscheinend auch nicht 😆
Wird auf jeden Fall im Kino geschaut 😅✌🏻
Definitiv! Das muss an allen Ecken und Enden scheppern.
Bin gespannt ob sich Doom bei Spiderman schon ankündigt
Ich tippe auf Post-Credit-Szene. Würde sich anbieten.
Auf jeden Fall
Der Trailer sieht nicht schlecht aus, bin aber irgendwie geheilt von Marvel Filmen.
Mal schauen was das wird. Nach Avengers: Endgame war für mich komplett die Luft raus
Bei Marvel bin ich erstmal raus zu viel in den letzten Jahren gesehen 😵💫