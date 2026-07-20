Kino, Serien & TV: Doomsday erhält neuen Trailer und startet am 18. Dezember

14 Autor: , in News / Kino, Serien & TV
Übersicht

Doomsday erhält neuen Trailer und startet am 18. Dezember im Kino.

Mit einem neuen Trailer rückt Marvel den bevorstehenden Kinostart von Doomsday am 18. Dezember erneut in den Fokus. Das Video liefert frische Eindrücke und stimmt auf den nahenden Start ein.

= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu Kino, Serien & TV

14 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  1. faktencheck 223560 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 20.07.2026 - 18:29 Uhr

    Also ich finde den Trailer extrem spannend. Aber ich finde das MCU auch bis auf ein paar wenige Ausfälle extrem unterhaltend. 🙂

    0
    • DrFreaK666 319500 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 20.07.2026 - 18:30 Uhr
      Antwort auf faktencheck

      Wirklich? Ich fand das KCU nach Endgame überdurchschnittlich bis schlecht. Aber auf Doomsday bin ich gespannt

      0
      • faktencheck 223560 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 20.07.2026 - 18:46 Uhr
        Antwort auf DrFreaK666

        Ich bin da immer sehr entspannt. Es ist und bleibt Popcorn-Kino das unterhalten soll. Und bis auf Ausnahmen wie The Marvels klappte das bisher sehr gut. Hab als Endgame rauskam, das Angebot im Kino genutzt und davor Infinity War angesehen. Das waren dann knackige 6 Stunden im Kino. 🙂

        0
        • DrFreaK666 319500 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 20.07.2026 - 18:51 Uhr
          Antwort auf faktencheck

          Für mich ist sogar Infinity War Peak. Endgame enttäusche mich. Die Zeitreise als Lösung fand ich irgendwie lame

          0
  3. Katanameister 504840 XP Xboxdynasty MVP Silber | 20.07.2026 - 18:37 Uhr

    Der Trailer sieht nicht schlecht aus, bin aber irgendwie geheilt von Marvel Filmen.

    0
  4. GERxJOHNNY 107190 XP Hardcore User | 20.07.2026 - 18:42 Uhr

    Mal schauen was das wird. Nach Avengers: Endgame war für mich komplett die Luft raus

    0
  5. Ralle89 200055 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 20.07.2026 - 19:19 Uhr

    Bei Marvel bin ich erstmal raus zu viel in den letzten Jahren gesehen 😵‍💫

    0

Hinterlasse eine Antwort