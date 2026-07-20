Kino, Serien & TV: Doomsday erhält neuen Trailer und startet am 18. Dezember

Mit einem neuen Trailer rückt Marvel den bevorstehenden Kinostart von Doomsday am 18. Dezember erneut in den Fokus. Das Video liefert frische Eindrücke und stimmt auf den nahenden Start ein.

Doomsday arrives December 18th. Experience Avengers: Doomsday on bigger, brighter, & more immersive screens. Tickets are now on sale exclusively for Infinity Vision certified theaters: https://t.co/2HHPv9pj8t pic.twitter.com/zpsrdHbpHE — Marvel Studios (@MarvelStudios) July 20, 2026