Kino, Serien & TV: Drehstart der God of War-Serie 2026 möglich

Die Entwicklung der Serie zur Franchise God of War hat sich jahrelang hingezogen. Bereits 2022 angekündigt, wurden die bis dahin gemachten Pläne 2024 wieder verworfen und man begann einen Neustart.
Sich dem Projekt noch einmal gänzlich von vorn zu widmen, hatte dann auch offenbar geholfen. Showrunner Ronald D. Moore bestätigte vorzeitig eine zweite Staffel.
Die Dreharbeiten zu God of War, die später bei Prime Video zu sehen sein wird, soll laut einem Bericht von Nexus Point News im März 2026 beginnen.
Derzeit läuft das Casting für die im kanadischen Vancouver produzierte Serie und man sucht nach der Besetzung für die Hauptrollen, wie es im Bericht heißt. Gesucht werden demnach Schauspieler für die Figuren Kratos und seinem Sohn Atreus.
Und wer spielt Kratos, Tom Holland oder Pedro Pascal?
Hab ich auch überlegt wer das wird.
Es könnte auch Michael Bakari Jordan werden. Groß spekulieren braucht man bei Hollywood nicht mehr. Die setzen einem meist jemanden vor, den man zunächst nicht erwartet.
Oder Elliot Page spielt eine der Hauptrollen, alles möglich. Eine Besetzung von Michael Bakari Jordan würde aber eher bei einer Gears of War Verfilmung Sinn ergeben, schließlich war er ja auch schon bei Gears of War 3 dabei.
Das könnte richtig gut werden, ich bin gespannt.
Ich bin auch sehr gespannt. Mit der richtigen Besetzung und einem guten Drehbuch könnte das definitiv was werden, aber ich frage mich, warum der God of War Reboot von 2018 als Vorlage dient und nicht das Original God of War von 2005?
Weil das Reboot deutlich mehr Story und Gefühl hat.
Was will man in einer Serie erzählen, wenns nur ums Schlachten geht? Dafür würde ein Film reichen.
Eine Serie braucht mehr Substanz
Da hast du natürlich recht. Die Story des Reboots ist wesentlich emotionaler und gefühlvoller. Dennoch heißt die Serie „God of War“ und da wäre es doch sicherlich interessant, zu erfahren, wie Kratos überhaupt zum Gott des Krieges geworden ist.Vielleicht sollte man zuerst einen Pilotfilm zur Vorgeschichte von God of War 2005 machen, um zu sehen, wie der bei den Zuschauern ankommt, bevor man sich mit der Serie vollständig dem Reboot von 2018 widmet.
Vielleicht wird das in Rückblenden während der Serie erzählt. Das wird ja gerne gemacht
Bin gespannt wer ihn spielt
Könnte ganz cool werden, bin gespannt wer Kratos spielen wird
Könnte was werden. Mal abwarten wie die Qualität und das Storytelling wird.
Spannend, dass die Arbeiten an der Serie nun endlich konkreter werden! 🔥 Auch wenn es sich lange hingezogen hat, klingt es vielversprechend, dass man dem Projekt einen kompletten Neustart gegeben hat. Besonders die Wahl der Schauspieler für Kratos und Atreus wird sicher entscheidend dafür sein, wie die Serie bei den Fans ankommt. Hoffentlich gelingt es dem Team, die besondere Atmosphäre und Emotionen der Spiele auf die Leinwand zu bringen.
Die sollen einfach Christopher Judge nehmen, der ihn sowieso schon in den Spielen verkörpert.
Die Details interessieren in Hollywood doch eh niemanden mehr.
Besonders gehyped bin ich nicht, bin aber auch gespannt wie die Serie besetzt sein wird.
Nach Fallout und The Last of Us hat man gesehen, dass man gute Spiele Serien machen kann