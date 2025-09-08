Kino, Serien & TV: Drehstart der God of War-Serie 2026 möglich

Die Klappe zu den Dreharbeiten der Prime-Video-Serie zu God of War soll 2026 fallen.

Die Entwicklung der Serie zur Franchise God of War hat sich jahrelang hingezogen. Bereits 2022 angekündigt, wurden die bis dahin gemachten Pläne 2024 wieder verworfen und man begann einen Neustart.

Sich dem Projekt noch einmal gänzlich von vorn zu widmen, hatte dann auch offenbar geholfen. Showrunner Ronald D. Moore bestätigte vorzeitig eine zweite Staffel.

Die Dreharbeiten zu God of War, die später bei Prime Video zu sehen sein wird, soll laut einem Bericht von Nexus Point News im März 2026 beginnen.

Derzeit läuft das Casting für die im kanadischen Vancouver produzierte Serie und man sucht nach der Besetzung für die Hauptrollen, wie es im Bericht heißt. Gesucht werden demnach Schauspieler für die Figuren Kratos und seinem Sohn Atreus.