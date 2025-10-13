Kino, Serien & TV: Dritter Mortal Kombat Film bestätigt

Mortal Kombat II erscheint erst nächstes Jahr im Kino, jetzt wurde bereits ein dritter Teil bestätigt.

Auf der New York Comic Con wurde an diesem Wochenende ein dritter Kinofilm zu Mortal Kombat bestätigt.

Die Nachricht wurde von Drehbuchautor Jeremy Slater auf der Bühne selbst verkündet. Er hatte bereits das Drehbuch für Mortal Kombat II verfasst, der im nächsten Jahr ins Kino kommt.

New Line Cinema und Warner Bros. haben Slater mit dem Schreiben eines weiteren Films beauftragt, wie es heißt.

„Unsere Freunde bei New Line und Warner Bros. sind sehr zufrieden mit diesem Film. Sie sind so begeistert und überzeugt davon, dass es eine riesige Fangemeinde gibt, die darauf wartet, dass sie mich bereits beauftragt haben, mit dem Schreiben für den nächsten Teil zu beginnen.“

Hier die Ankündigung im Video:

Mortal Kombat II writer Jeremy Slater reveals work has begun on a third film! #nycc pic.twitter.com/m5XD60ooej — IGN (@IGN) October 11, 2025