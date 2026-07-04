Kino, Serien & TV: Echoes of Aincrad zeigt die ersten 20 Minuten des Special-Animes in einer Preview

Noch vor dem Release: Echoes of Aincrad überrascht mit einer 20-minütigen Anime-Preview.

Bereits vor dem offiziellen Start gewährt Echoes of Aincrad einen ausführlichen Vorgeschmack auf das begleitende Special-Anime. Die ersten 20 Minuten der Episode stehen ab sofort als Preview zur Verfügung.

Mit der Veröffentlichung erhalten Fans einen ersten Eindruck von der Inszenierung und Atmosphäre des Anime-Specials, das das kommende Action-RPG begleitet. Die Vorschau zeigt dabei den Auftakt der Geschichte und gibt einen Ausblick auf die Ereignisse rund um Aincrad.

Vor dem Release von Echoes of Aincrad richtet sich die Preview vor allem an Fans des Sword Art Online-Universums, die schon jetzt einen Blick auf das Special werfen möchten. Das Spiel erscheint am 10. Juli 2026 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC.