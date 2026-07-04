Kino, Serien & TV: Echoes of Aincrad zeigt die ersten 20 Minuten des Special-Animes in einer Preview

Bereits vor dem offiziellen Start gewährt Echoes of Aincrad einen ausführlichen Vorgeschmack auf das begleitende Special-Anime. Die ersten 20 Minuten der Episode stehen ab sofort als Preview zur Verfügung.
Mit der Veröffentlichung erhalten Fans einen ersten Eindruck von der Inszenierung und Atmosphäre des Anime-Specials, das das kommende Action-RPG begleitet. Die Vorschau zeigt dabei den Auftakt der Geschichte und gibt einen Ausblick auf die Ereignisse rund um Aincrad.
Vor dem Release von Echoes of Aincrad richtet sich die Preview vor allem an Fans des Sword Art Online-Universums, die schon jetzt einen Blick auf das Special werfen möchten. Das Spiel erscheint am 10. Juli 2026 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC.
7 Kommentare AddedMitdiskutieren
Danke für die Info, gucke ich mir irgendwann mal an.
Denk dran, ist nur n Einblick, nicht komplett.
Nach dem Anfang zu urteilen würde ich mal behaupten das du die Lösung auf jeden Fall sehen willst.
Keine Sorge, ich kann mich beherrschen 😀.
4 Minuten reingeschaut und abgebrochen.
Sieht ganz ok aus, deutsche subs noch weil ne Sync ja wohl hoffnungslos ist und mal schaun, wie das geht.
Sieht irgendwie KI generiert aus .Animationen sind abgehackt und undynamisch.
Sagt mir überhaupt nichts aber bin auch nicht der Anime Freund
Nicht von A1 Pictures, schade.
Die sind aber eh gerade mit der 3ten Staffel von Solo leveling, bzw dem heute Morgen angekündigten Film beschäftigt.
Ich warte auf den crunchy Release.