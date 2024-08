Kino, Serien & TV: Ed Boon selbst leakt Kitana aus Mortal Kombat 2

Mit Mortal Kombat 2 wird die Handlung des Filmes aus dem Jahre 2021 fortgesetzt. Die Rückkehr alter Bekannter geht bei diesem Film mit dem Einzug von Helden und Schurken einher, die im ersten Film noch nicht zu sehen waren – und davon gibt es doch reichlich.

Kitana ist eine der Figuren, auf die das Publikum in Simon McQuoids Mortal Kombat verzichten musste, doch im Sequel wird sie mitmischen. Das ist schon länger bekannt. Nun „leakte“ Ed Boon in einem Post auf X / Twitter ein Foto von Kitana aus Mortal Kombat 2.

Wie er scherzhaft schreibt, habe er eine unfertige Version von Mortal Kombat 2 gesehen und während des Screenings hätte er sich Zugriff auf das Handy von Produzent Todd Garner verschafft. Dabei hätte er besagtes Foto aus dem Film gefunden – er könne auch Dinge leaken, so Boon.

Zu sehen ist Kitana auf dem Fot nicht ganz, aber es vermittelt einen guten Eindruck von ihrem Kostüm und ihrem ikonischen und tödlichen Fächer.

I recently saw a (unfinished cut) screening of the Mortal Kombat 2 movie. During the screening I broke into @Todd_Garner 's phone, found this image from the film, and send it to my phone.

I can leak stuff too 👍#MK2movie #BoonLeaks pic.twitter.com/aEHh9nqVTG

— Ed Boon (@noobde) August 1, 2024