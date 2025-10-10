Kino, Serien & TV: Ein Minecraft Film bekommt Nachfolger

Ein zweiter Minecraft-Film wurde offiziell für einen Kinostart im Jahr 2027 angekündigt.

Mit einem weltweiten Einspielergebnis von über 957 Millionen Dollar war ein zweiter Teil nur Formsache. Jetzt wurde offiziell ein Nachfolger zu „Ein Minecraft Film“ bestätigt.

Über seine offiziellen Social-Media-Kanäle verkündete Warner Bros. mit dem 23. Juli 2027 auch schon gleich den Kinostart.

Einzelheiten zur Story oder der Besetzung wurden nicht genannt. Laut IMDB sind Jack Black und Jason Momoa ebenso wieder dabei wie Regisseur Jared Hess.

Hier das erste Kinoposter: