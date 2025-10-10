Kino, Serien & TV: Ein Minecraft Film bekommt Nachfolger

Mit einem weltweiten Einspielergebnis von über 957 Millionen Dollar war ein zweiter Teil nur Formsache. Jetzt wurde offiziell ein Nachfolger zu „Ein Minecraft Film“ bestätigt.
Über seine offiziellen Social-Media-Kanäle verkündete Warner Bros. mit dem 23. Juli 2027 auch schon gleich den Kinostart.
Einzelheiten zur Story oder der Besetzung wurden nicht genannt. Laut IMDB sind Jack Black und Jason Momoa ebenso wieder dabei wie Regisseur Jared Hess.
Hier das erste Kinoposter:
Habe noch nicht mal den ersten gesehen 😅
Wundert mich nicht. War ja ein Erfolg.
Für mich deutlich besser als der Mario Film.
Ja war abzusehen, muss aber gestehen ihn nicht gesehen zu habe.
Ist einfach nur noch krank, wie viele Einnahmen Microsoft mit dem Franchise generiert 🤑.