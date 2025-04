Kino, Serien & TV: Ein Minecraft-Film spielt 550 Millionen Dollar ein

An den Kinokassen hat „Ein Minecraft-Film“ jetzt mehr als 550 Millionen Dollar eingespielt.

Am ersten Wochenende generierte „Ein Minecraft-Film“ ein weltweites Einspielergebnis von 301 Millionen US-Dollar an den Kinokassen. Und der Erfolg hält weiter an.

Wie Variety berichtet, liegen die weltweiten Einspielergebnisse jetzt 550,6 Millionen Dollar. International wurden 269,6 Millionen Dollar eingespielt, in den USA 281 Millionen Dollar.

Damit hat man „Captain America: Brave New World“, den bisher umsatzstärksten Film des Jahres mit 410 Mio. Dollar weltweit nach neun Wochen deutlich überholt.

Eine Fortsetzung des Hits ist bereits im Gespräch, wie Regisseur Jared Hess verraten hat.