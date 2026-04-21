Kino, Serien & TV: Elden Ring Film mit Mega Budget von über 100 Millionen Dollar

Elden Ring sorgt mit neuen Details zur geplanten Verfilmung für Schlagzeilen: Laut einem Bericht von The Hollywood Reporter soll das Projekt über ein Budget von deutlich mehr als 100 Millionen US-Dollar verfügen.
Damit würde die Umsetzung zu einer der bislang größten Videospielverfilmungen gehören und gleichzeitig einen neuen Maßstab für das Produktionshaus setzen. Konkret ist vorgesehen, dass die Dreharbeiten rund 100 Tage umfassen sollen, was auf eine umfangreiche und aufwendige Produktion hindeutet.
Die Informationen stammen aus einem Bericht von The Hollywood Reporter, der sich auf interne Planungen rund um die Umsetzung bezieht. Offizielle Bestätigungen zu diesen Details stehen derzeit noch aus, dennoch geben die Angaben einen klaren Hinweis auf die Größenordnung des Projekts.
Besonders bemerkenswert ist die Einordnung im Kontext des Studios: Sollte sich das Budget bestätigen, wäre die Elden Ring-Verfilmung das bislang größte und ambitionierteste Projekt von A24. Das Unternehmen ist vor allem für kreative und oft kleinere Produktionen bekannt, weshalb ein Projekt dieser Größenordnung eine deutliche strategische Erweiterung darstellt.
Weitere konkrete Details zur Besetzung, zur Regie und zum genauen Starttermin wurden bereits offiziell bekannt gegeben.
14 Kommentare AddedMitdiskutieren
Hoffentlich wird die Story nicht so weird gemacht wie im Spiel.
Wobei das ja eig dazu gehört 😀
Die Zuschauer müssen erstmal 17.000 Texte lesen 😀
Die wird sicher viel unlogischer, weil der Regisseur das Spiel wahrscheinlich nicht verstehen wird 🙈.
Glaube eher, da wird alles toterklärt.
Allein schon, dass es Mainstreamtauglich gemacht ist.
Ja, denke auch, aber bestimmt völlig daneben 🤮.
Gibt wenige Spiele die noch weniger für eine Verfilmung gemacht wäre als EldenRing. Für mich persönlich absolut uninteresannt und nicht gut mit echten Schauspielern umsetzbar, da es sehr Fantasy lastig ist. Die Story hatte sich ja hier im Hintergrund abgespielt. Das wäre eher ein klassisches Buch xD
Oha. Alex Garland als Regisseur und Drehbuchautor, A24 als Studio dahinter. Das macht es automatisch interessanter🤣🤣🤣
Hoffe aber trotzdem das A24 an ihrem Prinzip festhält. Durchschnittlich kosten deren Filme so um die 50 Millionen US-Dollar. Und bei Fortsetzungen wird das Budget nicht viel mehr erhöht als vom Vorgänger.
Na da bin ich gespannt.
Wird die Hauptfigur dann Tausend Mal sterben? 😆
Der ist gut aber berechtigte Frage🤣
Ja 😂😂 aber was verliert er dann statt EP 🤔
Seine Haare. Am Ende dann Vollglatze 😁
Genau mein Gedanke 😂 hier ein paar Haare da ein paar Pfosten (Zähne) da ein paar Finger und beim Endboss kommt nur noch der Torso auf ein Skateboard angerollt 😂😂😂😂
100 million Dollars *Dr. Evil Meme*
Bin mal gespannt was daraus gemacht wird 😅
Bin sehr skeptisch, mir wäre ein Film in Videospielgrafik lieber gewesen.