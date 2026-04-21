Kino, Serien & TV: Elden Ring Film mit Mega Budget von über 100 Millionen Dollar

Elden Ring sorgt mit neuen Details zur geplanten Verfilmung für Schlagzeilen: Laut einem Bericht von The Hollywood Reporter soll das Projekt über ein Budget von deutlich mehr als 100 Millionen US-Dollar verfügen.

Damit würde die Umsetzung zu einer der bislang größten Videospielverfilmungen gehören und gleichzeitig einen neuen Maßstab für das Produktionshaus setzen. Konkret ist vorgesehen, dass die Dreharbeiten rund 100 Tage umfassen sollen, was auf eine umfangreiche und aufwendige Produktion hindeutet.

Die Informationen stammen aus einem Bericht von The Hollywood Reporter, der sich auf interne Planungen rund um die Umsetzung bezieht. Offizielle Bestätigungen zu diesen Details stehen derzeit noch aus, dennoch geben die Angaben einen klaren Hinweis auf die Größenordnung des Projekts.

Besonders bemerkenswert ist die Einordnung im Kontext des Studios: Sollte sich das Budget bestätigen, wäre die Elden Ring-Verfilmung das bislang größte und ambitionierteste Projekt von A24. Das Unternehmen ist vor allem für kreative und oft kleinere Produktionen bekannt, weshalb ein Projekt dieser Größenordnung eine deutliche strategische Erweiterung darstellt.

Weitere konkrete Details zur Besetzung, zur Regie und zum genauen Starttermin wurden bereits offiziell bekannt gegeben.