Kino, Serien & TV: Erste Details zur dritten Fallout-Staffel

Die zweite Staffel der Prime‑Video‑Serie Fallout ist erst vor wenigen Tagen zu Ende gegangen, doch die Zukunft des Serienuniversums nimmt bereits weitere Formen an. Season 3 wurde unlängst offiziell bestätigt, und die Dreharbeiten sollen noch in diesem Sommer beginnen. Todd Howard sprach im Kinda‑Funny‑Podcast nun über die neue Staffel.

Howard erklärte, dass New Vegas in der dritten Staffel weiterhin eine Rolle spielen wird, ein Schauplatz, der mit Ende von Staffel angeteasert und seit der ersten Folge der zweiten Staffel eine wichtige Rolle einnahm.

Darüber hinaus versprach er neue Orte, die bislang in keinem Fallout‑Spiel und keiner anderen Adaption vorgekommen sind. Die Serie werde also nicht nur bekannte Elemente aufgreifen, sondern das Universum an Stellen erweitern, die selbst langjährige Fans noch nie gesehen haben.

Gleichzeitig betonte Howard, dass die Geschichte der drei Hauptfiguren auf ein klares Ziel zulaufe. Für Lucy, Maximus und den Ghoul gebe es einen geplanten erzählerischen Endpunkt, auch wenn er offenließ, ob dieser bereits in der dritten Staffel erreicht wird.

Wie viele Staffeln die Serie insgesamt bekommen soll, könne er nicht sagen. Howard machte jedoch deutlich, dass er kein Freund von Serien ist, die länger laufen, als es ihrer Geschichte guttut. Fallout solle nicht künstlich gestreckt werden, sondern genau so viele Staffeln erhalten, wie die Handlung benötigt.