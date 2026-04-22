Kino, Serien & TV: Erste Set-Bilder zu Leyndell aus Elden Ring-Film geleakt

Elden Ring-Verfilmung zeigt laut Leak erste Set-Bilder aus Leyndell und deutet auf bekannte Figuren hin.

Erste Bilder vom Set der geplanten Elden Ring-Verfilmung sind aufgetaucht und zeigen offenbar die Stadt Leyndell.

Die Aufnahmen stammen aus einem Leak im Umfeld der Community und sollen einen ersten Blick auf die Umsetzung der bekannten Spielwelt liefern. Besonders auffällig sind dabei Wappen und Farbgestaltung, die mit den Darstellungen aus dem Spiel übereinstimmen.

Zusätzlich wird spekuliert, dass auch eine Figur zu sehen ist, die möglicherweise Marika darstellen könnte. Eine offizielle Bestätigung dazu liegt jedoch nicht vor.

Die Verfilmung entsteht unter der Regie von Alex Garland, wobei konkrete Details zur Handlung oder Besetzung bislang nicht veröffentlicht wurden.

Die aktuellen Informationen basieren vollständig auf inoffiziellen Quellen und sind daher mit Vorsicht zu betrachten, während offizielle Einblicke weiterhin ausstehen.