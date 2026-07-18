Kino, Serien & TV: Erster Blick auf Gandalf in Staffel 3 von Die Ringe der Macht

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Image: KI-generiert

Noch vor der Comic-Con ist das erste Bild von Gandalf aus Staffel 3 von Die Ringe der Macht aufgetaucht.

Daniel Weyman ist erstmals in seiner Gandalf-Gestalt aus Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht Staffel 3 zu sehen. Das neue Motiv wurde auf einer Straßenbahn zur San Diego Comic-Con entdeckt und liefert den ersten offiziellen Blick auf den Zauberer nach der Enthüllung seiner Identität im Finale der zweiten Staffel.

Auf dem Werbemotiv trägt Weyman den charakteristischen spitzen Hut und den bekannten knorrigen Stab des Grauen Zauberers. Nachdem Staffel 2 bestätigte, dass der geheimnisvolle Fremde tatsächlich Gandalf ist, rückt die Figur in den neuen Folgen stärker in den Mittelpunkt.

Die vollständige Vorstellung der dritten Staffel erfolgt im Rahmen der San Diego Comic-Con. Dort werden unter anderem Daniel Weyman, Charlie Vickers sowie die Showrunner Patrick McKay und J.D. Payne neue Einblicke in die kommende Staffel präsentieren.

Die Handlung setzt nach einem Zeitsprung ein und spielt auf dem Höhepunkt des Krieges zwischen den Elben und Sauron. Außerdem kehren mehrere bekannte Figuren zurück, während unter anderem Eddie Marsan, Andrew Richardson und Jamie Campbell-Bower neu zum Cast stoßen.

Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht Staffel 3 startet am 11. November bei Prime Video.

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8 Kommentare Added

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  1. faktencheck 222420 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 18.07.2026 - 08:06 Uhr

    Freue mich auf die dritte Staffel. Auch wenn es noch ein paar Tage zur Veröffentlichung sind.

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  2. d4wGkw0n 65060 XP Romper Domper Stomper | 18.07.2026 - 08:39 Uhr

    Mal sehen, ob ich Staffel 2 noch weitergucke. So richtig in den Bann gezogen hat mich die Serie nicht.

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      • Robilein 1303620 XP Xboxdynasty Legend Onyx | 18.07.2026 - 09:22 Uhr
        Antwort auf Katanameister

        Die Filme gebe ich mir viel lieber als diesen woken Mist. Schon krass wie sich das alles entwickelt hat. Das interessante: Die Herr der Ringe Trilogie würde heute nach heutigen Academy Awards Standards wohl keinen Oscar gewinnen weil es zu wenig „Inklusion“ bietet. Da geht’s leider nicht mehr um den Film an sich sondern nur um gesellschaftliche Vorgaben und political correctness. Deswegen passe ich hier gerne. Aber die Herr der Ringe Filme, die sind natürlich Pflicht.

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  4. Katanameister 502600 XP Xboxdynasty MVP Silber | 18.07.2026 - 09:06 Uhr

    Staffel 1 hab ich direkt vor dem Ende der ersten Folge abgebrochen, einfach nur schlecht, ich bezweifle, dass es gut wird.

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  5. Ralle89 198815 XP Grub Killer God | 18.07.2026 - 09:13 Uhr

    Ich freue mich auch schon drauf und das obwohl ich kein Serien Mensch bin 😅

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