Kino, Serien & TV: Erster Blick auf Gandalf in Staffel 3 von Die Ringe der Macht

Daniel Weyman ist erstmals in seiner Gandalf-Gestalt aus Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht Staffel 3 zu sehen. Das neue Motiv wurde auf einer Straßenbahn zur San Diego Comic-Con entdeckt und liefert den ersten offiziellen Blick auf den Zauberer nach der Enthüllung seiner Identität im Finale der zweiten Staffel.
Auf dem Werbemotiv trägt Weyman den charakteristischen spitzen Hut und den bekannten knorrigen Stab des Grauen Zauberers. Nachdem Staffel 2 bestätigte, dass der geheimnisvolle Fremde tatsächlich Gandalf ist, rückt die Figur in den neuen Folgen stärker in den Mittelpunkt.
Die vollständige Vorstellung der dritten Staffel erfolgt im Rahmen der San Diego Comic-Con. Dort werden unter anderem Daniel Weyman, Charlie Vickers sowie die Showrunner Patrick McKay und J.D. Payne neue Einblicke in die kommende Staffel präsentieren.
Die Handlung setzt nach einem Zeitsprung ein und spielt auf dem Höhepunkt des Krieges zwischen den Elben und Sauron. Außerdem kehren mehrere bekannte Figuren zurück, während unter anderem Eddie Marsan, Andrew Richardson und Jamie Campbell-Bower neu zum Cast stoßen.
Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht Staffel 3 startet am 11. November bei Prime Video.
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— SDCC Unofficial Blog (@SD_Comic_Con) July 17, 2026
8 Kommentare AddedMitdiskutieren
Freue mich auf die dritte Staffel. Auch wenn es noch ein paar Tage zur Veröffentlichung sind.
Mal sehen, ob ich Staffel 2 noch weitergucke. So richtig in den Bann gezogen hat mich die Serie nicht.
Ja, einfach ignorieren und mal wieder die alten Filme gucken.
Die Filme gebe ich mir viel lieber als diesen woken Mist. Schon krass wie sich das alles entwickelt hat. Das interessante: Die Herr der Ringe Trilogie würde heute nach heutigen Academy Awards Standards wohl keinen Oscar gewinnen weil es zu wenig „Inklusion“ bietet. Da geht’s leider nicht mehr um den Film an sich sondern nur um gesellschaftliche Vorgaben und political correctness. Deswegen passe ich hier gerne. Aber die Herr der Ringe Filme, die sind natürlich Pflicht.
Diese ganzen Awards sind einfach nichts mehr wert in den meisten Fällen.
Freu mich drauf.
Staffel 1 hab ich direkt vor dem Ende der ersten Folge abgebrochen, einfach nur schlecht, ich bezweifle, dass es gut wird.
Ich freue mich auch schon drauf und das obwohl ich kein Serien Mensch bin 😅