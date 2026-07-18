Kino, Serien & TV: Erster Blick auf Gandalf in Staffel 3 von Die Ringe der Macht

Noch vor der Comic-Con ist das erste Bild von Gandalf aus Staffel 3 von Die Ringe der Macht aufgetaucht.

Daniel Weyman ist erstmals in seiner Gandalf-Gestalt aus Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht Staffel 3 zu sehen. Das neue Motiv wurde auf einer Straßenbahn zur San Diego Comic-Con entdeckt und liefert den ersten offiziellen Blick auf den Zauberer nach der Enthüllung seiner Identität im Finale der zweiten Staffel.

Auf dem Werbemotiv trägt Weyman den charakteristischen spitzen Hut und den bekannten knorrigen Stab des Grauen Zauberers. Nachdem Staffel 2 bestätigte, dass der geheimnisvolle Fremde tatsächlich Gandalf ist, rückt die Figur in den neuen Folgen stärker in den Mittelpunkt.

Die vollständige Vorstellung der dritten Staffel erfolgt im Rahmen der San Diego Comic-Con. Dort werden unter anderem Daniel Weyman, Charlie Vickers sowie die Showrunner Patrick McKay und J.D. Payne neue Einblicke in die kommende Staffel präsentieren.

Die Handlung setzt nach einem Zeitsprung ein und spielt auf dem Höhepunkt des Krieges zwischen den Elben und Sauron. Außerdem kehren mehrere bekannte Figuren zurück, während unter anderem Eddie Marsan, Andrew Richardson und Jamie Campbell-Bower neu zum Cast stoßen.

Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht Staffel 3 startet am 11. November bei Prime Video.