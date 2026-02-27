Kino, Serien & TV: Erster Blick auf Kratos und Atreus – God of War Serie nimmt Form an

Image: PlayStation - God of War

God of War startet bei Prime Video in die Produktion und zeigt erstmals Kratos und Atreus auf ihrem Weg zum höchsten Gipfel.

Die Produktion der God of War Serie für Prime Video hat begonnen. Veröffentlicht wurde ein erstes Bild von Kratos und Atreus, das beide Figuren in ihrer ikonischen Vater Sohn Konstellation zeigt.

Die Serie adaptiert die nordisch geprägte Saga rund um Kratos und seinen Sohn Atreus.

Mit dem Produktionsstart ist der nächste Schritt für die Serienumsetzung der bekannten Videospielreihe gemacht.

  1. LargeHenry 11040 XP Sandkastenhüpfer Level 1 | 27.02.2026 - 18:58 Uhr

    Der Schauspieler hat eigentlich von der Optik her gepasst, aber auf dem Bild, das hier zu sehen ist, sieht es echt nicht gut aus. 😅

    0
  2. AnCaptain4u 255815 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 27.02.2026 - 19:36 Uhr

    Ich denke, ich muss erst bewegte Bilder sehen.
    Der Schnappschuss hier wirkt auf mich leider nicht gut gelungen.
    Und woher hat der Junior eg das Haargel? =D

    0
  3. Ralle89 93740 XP Posting Machine Level 2 | 27.02.2026 - 19:58 Uhr

    Ich würde erst warten nie mehrere staffeln erschienen sind.

    0
    • M82589933 14650 XP Leetspeak | 27.02.2026 - 20:07 Uhr
      Antwort auf Ralle89

      Ja, abwarten, nie mehrere Staffeln erschienen sind, ist vernünftig.

      Dauert halt nur für immer. 😄

      0
  4. LordofZinder007 19770 XP Sandkastenhüpfer Level 4 | 27.02.2026 - 20:07 Uhr

    Mit Fallout haben sie gezeigt das sie Videospiele sehr gut umsetzten können. Bin sehr gespannt und freue mich drauf.

    0
  5. d4wGkw0n 33820 XP Bobby Car Geisterfahrer | 27.02.2026 - 20:40 Uhr

    Wenn der Junge dabei ist, bin ich eh raus. Fand den im Spiel schon nervig.

    0

