Kino, Serien & TV: Erster Blick auf Kratos und Atreus – God of War Serie nimmt Form an

Image: PlayStation - God of War

God of War startet bei Prime Video in die Produktion und zeigt erstmals Kratos und Atreus auf ihrem Weg zum höchsten Gipfel.

Die Produktion der God of War Serie für Prime Video hat begonnen. Veröffentlicht wurde ein erstes Bild von Kratos und Atreus, das beide Figuren in ihrer ikonischen Vater Sohn Konstellation zeigt.

Die Serie adaptiert die nordisch geprägte Saga rund um Kratos und seinen Sohn Atreus.

Mit dem Produktionsstart ist der nächste Schritt für die Serienumsetzung der bekannten Videospielreihe gemacht.

Father and Son. Behold your first look at Kratos and Atreus in the God of War series now in production for @primevideo. Their journey to the highest peak begins. pic.twitter.com/iDzyuSpl5A — God of War (@godofwaronprime) February 27, 2026