Kino, Serien & TV: Erster Blick auf Kratos und Atreus – God of War Serie nimmt Form an

Die Produktion der God of War Serie für Prime Video hat begonnen. Veröffentlicht wurde ein erstes Bild von Kratos und Atreus, das beide Figuren in ihrer ikonischen Vater Sohn Konstellation zeigt.
Die Serie adaptiert die nordisch geprägte Saga rund um Kratos und seinen Sohn Atreus.
Mit dem Produktionsstart ist der nächste Schritt für die Serienumsetzung der bekannten Videospielreihe gemacht.
Father and Son. Behold your first look at Kratos and Atreus in the God of War series now in production for @primevideo. Their journey to the highest peak begins. pic.twitter.com/iDzyuSpl5A
— God of War (@godofwaronprime) February 27, 2026
Der Schauspieler hat eigentlich von der Optik her gepasst, aber auf dem Bild, das hier zu sehen ist, sieht es echt nicht gut aus. 😅
Ich denke, ich muss erst bewegte Bilder sehen.
Der Schnappschuss hier wirkt auf mich leider nicht gut gelungen.
Und woher hat der Junior eg das Haargel? =D
Das ist kein Haargel, dass ist Baumharz. 🤣
Ich würde erst warten nie mehrere staffeln erschienen sind.
Ja, abwarten, nie mehrere Staffeln erschienen sind, ist vernünftig.
Dauert halt nur für immer. 😄
Mit Fallout haben sie gezeigt das sie Videospiele sehr gut umsetzten können. Bin sehr gespannt und freue mich drauf.
Wenn der Junge dabei ist, bin ich eh raus. Fand den im Spiel schon nervig.
Ich warte da erstmal auf einen ersten Trailer.