Kino, Serien & TV: Erster Teaser zu Masters of the Universe entfesselt die Rückkehr von He‑Man

Der erste Teaser zu Masters of the Universe zeigt, wie Regisseur Travis Knight das ikonische Franchise in einer aufwendig inszenierten Live‑Action‑Version zurück auf die große Leinwand bringt.
Im Zentrum steht Prince Adam, gespielt von Nicholas Galitzine, der nach fünfzehn Jahren der Trennung durch das Schwert der Macht nach Eternia zurückgeführt wird. Dort erwartet ihn ein Heimatplanet, der unter der grausamen Herrschaft von Skeletor, verkörpert von Jared Leto, in Trümmern liegt.
Die Bilder deuten an, wie Adam mit der zerstörten Welt konfrontiert wird und sich gezwungen sieht, seine engsten Verbündeten um sich zu scharen. An seiner Seite stehen Teela, dargestellt von Camila Mendes, sowie Duncan alias Man‑At‑Arms, gespielt von Idris Elba.
Gemeinsam formt sich ein Kernteam, das den Kampf gegen die finstere Tyrannei aufnehmen muss, um Adams Familie und Eternia selbst zu retten.
Der Teaser legt den Fokus auf Adams innere Reise, die ihn Schritt für Schritt zu seiner wahren Bestimmung führt. Erst durch die Rückkehr nach Eternia und die Bedrohung durch Skeletor wächst er in die Rolle hinein, die ihn zu He‑Man macht, dem mächtigsten Mann des Universums.
Vom Trailer her sieht das nach typischer Marvel Formel aus, die in so vielen Filmen mittlerweile verwüstet wird und ein wenig an die Masala Formel von Bollywood erinnert.
Sein ikonisches Outfit wird er auch bestimmt erst kurz vor Ende tragen.
Irgendwie sagt mir das gar nicht zu. Keine Ahnung warum.
Boah…
vielleicht nehme ich das zu Ernst…
Ich bin ein Kind der 80er und liebe He-Man.
Das hier finde ich aber… vielleicht wirkt es auch nur so.. es sieht einfach nach trash aus.
Ich wünsche mir dass ich falsch liege und das ganz toll wird.
Wollte mit dem großen die Serie aus den 80er jahren anschauen 😅 der Trailer is nit so schlecht, würde Tila un die Sorceress gerne sehen 🫣
Na klar, die Serie is ja auch super. Hab die sehr gern geschaut. Mal abwarten ob der neue Film taugt. Ansehen werd ich ihn so oder so.