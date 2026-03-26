Kino, Serien & TV: Erster Teaser zur neuen Harry Potter-Serie

Zum Start von HBO Max in Großbritannien und Irland hat der Streamingdienst einen ersten offiziellen Teaser zur mit Spannung erwarteten neuen Harry Potter-Serie veröffentlicht. Die erste Staffel, bestehend aus acht Episoden, trägt den Titel Harry Potter und der Stein der Weisen und wird an Weihnachten 2026 weltweit auf HBO Max exklusiv abrufbar sein – auch im deutschsprachigen Europa.

Die Serie erzählt die bekannten Ereignisse neu: An seinem elften Geburtstag erhält Harry Potter ein mysteriöses Aufnahme-Schreiben für die Hogwarts-Schule für Hexerei und Zauberei. Plötzlich öffnet sich eine Welt voller Magie, Freundschaft und Abenteuer – aber auch voller Gefahren, denn Harry muss sich einem finsteren Feind aus seiner Vergangenheit stellen.

In den Hauptrollen sind unter anderem Dominic McLaughlin als Harry Potter, Arabella Stanton als Hermine Granger und Alastair Stout als Ron Weasley zu sehen. Ergänzt wird das Ensemble durch John Lithgow als Albus Dumbledore, Janet McTeer als Minerva McGonagall, Paapa Essiedu als Severus Snape, Nick Frost als Rubeus Hagrid, Rory Wilmot als Neville Longbottom und Lox Pratt als Draco Malfoy.

Die Serie verspricht, sowohl langjährige Fans als auch neue Zuschauer in die magische Welt von Hogwarts zu entführen, mit frischen Perspektiven auf die bekannten Abenteuer. Der erste Teaser vermittelt bereits einen Eindruck von der visuellen Gestaltung, den Charakteren und dem atmosphärischen Stil der Neuauflage.