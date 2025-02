Kino, Serien & TV: Erster Trailer zu Jurassic World Rebirth

Mit dem Abschluss der Jurassic World-Trilogie sind die Dinosaurier noch längst nicht ausgestorben. Diesen Sommer beginnt mit Jurassic World Rebirth sozusagen eine Wiedergeburt, die die Filmreihe in eine neue Richtung führen soll.

Universal Pictures hat heute den ersten offiziellen Trailer zum potenziellen Blockbuster veröffentlicht, der diesen Sommer in die Knos kommt.

Die Hauptrollen in Jurassic World Rebirth übernehmen Scarlett Johansson, Jonathan Bailey und der zweifache Oscar-Preisträger Mahershala Ali.

Offizieller Beschreibung:

„Fünf Jahre nach den Ereignissen in Jurassic World Dominion hat sich die Ökologie des Planeten als weitgehend unwirtlich für Dinosaurier erwiesen. Die verbliebenen leben in isolierten äquatorialen Umgebungen mit einem Klima, das dem ähnelt, in dem sie einst gediehen. Die drei kolossalsten Kreaturen zu Lande, zu Wasser und in der Luft in dieser tropischen Biosphäre tragen in ihrer DNA den Schlüssel zu einem Medikament, das der Menschheit auf wundersame Weise das Leben retten wird.“